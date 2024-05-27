Первый чипированный Маском человек раскрыл, как пользуется мозговым имплантом

Нолан Арбо, первый доброволец, которому был вживлён мозговой имплант компании Neuralink, пользуется им почти целый день. Об этом мужчина рассказал в беседе с Business Insider.

"Иногда я начинаю свой день в семь утра и использую имплант до 23:00. Знаю, что день получается долгим, но мне это нравится, нет ощущения, что я работаю", — сообщил он.