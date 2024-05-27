Первый чипированный Маском человек раскрыл, как пользуется мозговым имплантом
Business Insider: Мужчина с имплантом Neuralink пользуется им почти весь день
Нолан Арбо, первый доброволец, которому был вживлён мозговой имплант компании Neuralink, пользуется им почти целый день. Об этом мужчина рассказал в беседе с Business Insider.
29-летний Нолан Арбо смог сыграть в шахматы с помощью чипа. Видео © Х / Neuralink
"Иногда я начинаю свой день в семь утра и использую имплант до 23:00. Знаю, что день получается долгим, но мне это нравится, нет ощущения, что я работаю", — сообщил он.
По словам Арбо, имплант ему необходим для общения в соцсетях, чтения комиксов и изучения японского языка.
Напомним, в январе 2024 года американский инженер и предприниматель Илон Маск сообщил об успешной операции по внедрению чипа в мозг человека. Вживлённый имплант Neuralink даёт возможность управлять электронными гаджетами без рук, используя лишь силу мысли. Первым добровольцем стал 29-летний Нолан Арбо, которого парализовало в результате несчастного случая восемь лет назад. По словам Маска, пациент уже научился управлять компьютерной мышью, а затем стал осваивать и другую деятельность, например играть в шахматы. В Госдуме прокомментировали смелый эксперимент американского миллиардера, заявив, что чипирование является опасным явлением, но вызывает интерес.
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