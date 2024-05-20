Маску разрешили чипировать ещё одного подопытного, и на этот раз провода вгонят поглубже
WSJ: Neuralink получила разрешение на вживление импланта в мозг второго пациента
Neuralink — компания американского миллиардера и изобретателя Илона Маска — получила разрешение на вживление своего мозгового импланта Telepathy уже второму пациенту. Как сообщает The Wall Street Journal, документ выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Новому добровольцу хотят внедрить ультратонкие провода ещё глубже в мозг. Однако перед этим Neuralink обязалась устранить проблемы, которые возникли у первого участника испытаний. Напомним, речь шла о недолговременном эффекте — уже через месяц большинство вживлённых в мозг парализованного пациента нитей ослабли и больше не считывали электрические сигналы.
Об успешной операции по внедрению чипа в мозг человека Маск сообщил в январе 2024 года. По задумке, вживлённый имплант Neuralink может позволить человеку управлять электронными гаджетами без рук, используя лишь силу мысли. Такая функция пригодится прежде всего тем, кто утратил возможность использовать конечности. Первым добровольцем стал 29-летний Нолан Арбо, которого парализовало в результате несчастного случая восемь лет назад. Мужчине вживили в мозг чип от Илона Маска, и с тех пор он научился управлять курсором на экране силой мысли, а затем начал осваивать и другую деятельность — например, играть в шахматы.
"Терминатор 2: Судный день" режиссёр Джеймс Кэмерон, сценаристы Джеймс Кэмерон, Уильям Уишер – мл. / Kinopoisk