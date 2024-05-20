Маску разрешили чипировать ещё одного подопытного, и на этот раз провода вгонят поглубже

Новому добровольцу хотят внедрить ультратонкие провода ещё глубже в мозг. Однако перед этим Neuralink обязалась устранить проблемы, которые возникли у первого участника испытаний. Напомним, речь шла о недолговременном эффекте — уже через месяц большинство вживлённых в мозг парализованного пациента нитей ослабли и больше не считывали электрические сигналы.

Об успешной операции по внедрению чипа в мозг человека Маск сообщил в январе 2024 года. По задумке, вживлённый имплант Neuralink может позволить человеку управлять электронными гаджетами без рук, используя лишь силу мысли. Такая функция пригодится прежде всего тем, кто утратил возможность использовать конечности. Первым добровольцем стал 29-летний Нолан Арбо, которого парализовало в результате несчастного случая восемь лет назад. Мужчине вживили в мозг чип от Илона Маска, и с тех пор он научился управлять курсором на экране силой мысли, а затем начал осваивать и другую деятельность — например, играть в шахматы.