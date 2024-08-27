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27 августа, 04:58

SpaceX отложила запуск миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия

Ракета Falcon 9 с миссией Polaris Dawn. Обложка © X / SpaceX

Ракета Falcon 9 с миссией Polaris Dawn. Обложка © X / SpaceX

Компания SpaceX отложила до среды запуск космической миссии Polaris Dawn. Причина кроется в утечке гелия в наземной части пусковой установки, сообщается в соцсети Х.

«Команды внимательно изучают утечку гелия... Следующий запуск возможен не ранее среды, 28 августа», — рассказали в компании.

Проект Polaris организовал миллиардер из США Джаред Айзекман. В 2021 году он совершил свой первый орбитальный полёт в космос на корабле Dragon. Всего ожидаются три космических полёта. Кроме Айзекмана в мисси участвуют бывший военный лётчик Скотт Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полётов NASA и теперь главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Менон. К полёту готовились свыше двух лет.

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Ранее из уст Маска звучали обещания, что он сумеет организовать беспилотный полёт космического корабля Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. Также миллиардер заявил, что первому городу на красной планете дал бы название "Бар". Однако затем бизнесмен пояснил, что это была всего лишь шутка.

Анатолий Симоненко
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