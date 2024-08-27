SpaceX отложила запуск миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия

Компания SpaceX отложила до среды запуск космической миссии Polaris Dawn. Причина кроется в утечке гелия в наземной части пусковой установки, сообщается в соцсети Х.

«Команды внимательно изучают утечку гелия... Следующий запуск возможен не ранее среды, 28 августа», — рассказали в компании.

Проект Polaris организовал миллиардер из США Джаред Айзекман. В 2021 году он совершил свой первый орбитальный полёт в космос на корабле Dragon. Всего ожидаются три космических полёта. Кроме Айзекмана в мисси участвуют бывший военный лётчик Скотт Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полётов NASA и теперь главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Менон. К полёту готовились свыше двух лет.