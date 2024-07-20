Илон Маск призвал Америку как можно быстрее полететь на Марс
Илон Маск призвал как можно скорее отправить американских астронавтов на Марс
Соединённым Штатам пора достигать новых высот в освоении космоса. Настало время отправить американских астронавтов на Марс. Об этом в социальных сетях заявил основатель Space X и Tesla Илон Маск.
"Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс! В конечном счёте, каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь возможность сделать это", — написал Маск в социальной сети X.
Именно так он ответил на публикацию НАСА о 55-летней годовщине со дня посадки на Луну пилотируемого модуля космического корабля "Аполлон-11".
Это далеко не первый раз, когда предприниматель задумывается об освоении красной планеты. Ранее из уст Маска звучали обещания, что он сумеет организовать беспилотный полёт космического корабля Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. Также Маск заявил, что первому городу на Марсе дал бы название "Бар". Однако затем бизнесмен пояснил, что это была всего лишь шутка.
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