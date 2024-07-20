Илон Маск призвал Америку как можно быстрее полететь на Марс

Соединённым Штатам пора достигать новых высот в освоении космоса. Настало время отправить американских астронавтов на Марс. Об этом в социальных сетях заявил основатель Space X и Tesla Илон Маск.

"Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс! В конечном счёте, каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь возможность сделать это ", — написал Маск в социальной сети X.

Это далеко не первый раз, когда предприниматель задумывается об освоении красной планеты. Ранее из уст Маска звучали обещания, что он сумеет организовать беспилотный полёт космического корабля Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. Также Маск заявил, что первому городу на Марсе дал бы название "Бар". Однако затем бизнесмен пояснил, что это была всего лишь шутка.