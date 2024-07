Хук в челюсть, привет мистеру Горски и злые феминистки: 55 лет назад астронавты высадились на Луне

Каждый знает о словах астронавта Нила Армстронга про маленький шажок для человека и огромный прыжок для человечества: That’s one small step for man. One giant leap for mankind! Но есть легенда, что он сказал и другие слова: Good luck, Mr. Gorski! ("Удачи, мистер Горски!") Но что бы это значило?