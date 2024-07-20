Хук в челюсть, привет мистеру Горски и злые феминистки: 55 лет назад астронавты высадились на Луне Ровно 55 лет назад, 20 июля 1969 года, модуль "Аполлон-11" сел на Луне. О том, какие легенды связаны с этим событием, вам расскажет Life.ru. 19 июля, 21:11 Экспедиция "Аполлон-11" стартовала с космодрома на острове Мерритт (штат Флорида) 16 июля 1969 года в 13:32. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Merlin74

Каждый знает о словах астронавта Нила Армстронга про маленький шажок для человека и огромный прыжок для человечества: That’s one small step for man. One giant leap for mankind! Но есть легенда, что он сказал и другие слова: Good luck, Mr. Gorski! ("Удачи, мистер Горски!") Но что бы это значило?

"Мы уже все посинели!" Высадка американцев на Луне

Экспедиция "Аполлон-11" стартовала с космодрома на острове Мерритт (штат Флорида) 16 июля 1969 года в 13:32. Спустя 75 часов "Аполлон-11" вышел на окололунную орбиту. 20 июля от модуля "Колумбия" отстыковался модуль "Орёл" и совершил посадку на экваторе Луны, в юго-западной части Моря Спокойствия.

Во время спуска аварийная сигнализация в модуле срабатывала пять раз, но астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин её отключали. Модуль сажали в полуавтоматическом режиме. Пульс у Армстронга в этот миг достиг 150 ударов в минуту. Такое же волнение царило в центре NASA. Оператор связи Чарльз Дюк так охарактеризовал момент: "Мы тут все уже посинели, но теперь снова дышим!"

Программа пребывания на Луне была обширной. Астронавты набрали лунного грунта — реголита. Оставили на поверхности сейсмограф и уголковый отражатель для локации Луны с Земли, провели несколько экспериментов. Вернувшись в модуль, немного поспали; Олдрин — на полу, а Армстронг — на обшивке двигателя ступени. Оба сильно замёрзли.

Через 21 час 36 минут и 21 секунду "Орёл" стартовал с Луны, причём флаг США в этот миг упал. Через несколько часов "Орёл" состыковался с "Колумбией" на орбите, где астронавтов ждал Коллинз — третий участник экспедиции.

24 июля, через восемь суток после старта, посадочный модуль приводнился в Тихом океане. Из-за опасений заражения внеземной инфекцией астронавты были помещены в карантин, а их вещи продезинфицированы. Полёт быстро оброс мифами и легендами.

Миф № 1. Американцы никогда не были на Луне

О том, что США не были на Луне, заговорили в 1976 году, когда писатель Уильям Кейсинг опубликовал книгу "Мы никогда не были на Луне", в которой заявил, что США смошенничали. После чего возникла теория лунного заговора. Её сторонники приводят следующие аргументы.

Американцы не смогли бы преодолеть радиационный пояс Ван Аллена, а если бы могли, их убила бы радиация в космосе.

Все фотографии сделаны в студии.

Флаг США, который установили астронавты, не должен был колебаться — на Луне нет атмосферы. Значит, снимали на Земле!

Астронавты на Луне прыгают недостаточно высоко!

Всё симулировано, а уголковый отражатель доставлен на Луну роботом.

Все аргументы давно опровергнуты. Учёные устали объяснять, что пояс Ван Аллена не является преградой для полётов в космос, что космическая радиация не может преодолеть корпус корабля. Что не надо путать фотографии с Луны с фото, сделанными во время подготовки в NASA. Но что верующим в заговоры аргументы учёных!

В 1996 году тот же Уильям Кейсинг заявил в интервью, что полёта Юрия Гагарина тоже не было. Дошло до того, что в 2002 году сторонник "лунного заговора" Барт Сибрел пытался заставить Олдрина присягнуть на Библии, что тот был на Луне. А когда астронавт послал его, обругал Олдрина трусом и лжецом, за что получил хук в челюсть.

Миф № 2. Астронавты на Луне видели инопланетян

Астронавты на Луне якобы видели инопланетян. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Merlin74

И именно поэтому США не летают на Луну. И никто не летает, инопланетяне запретили. Этот миф прочно связан с Олдрином. Правда, все ссылки ведут на сайт бульварной британской газеты Daily Star. Якобы такой вывод сделали "исследователи", прослушав запись голоса Олдрина во время посадки. Мол, он так волновался — не иначе увидел НЛО. Ну, такое себе объяснение.

Миф № 3. Трансляция высадки была запрещена в СССР

Якобы это случилось из-за того, что СССР не мог признать победу США в лунной гонке. Это неправда. Трансляции не было, но уже 21 июля граждане Страны Советов узнали, что американцы высадились на Луне, из газеты "Правда", а по Центральному телевидению показали кадры высадки.

Гонка действительно была жёсткой: за несколько часов до старта "Аполлона-11" на Луне разбилась советская станция "Луна-15", которая должна была доставить в СССР лунный грунт.

Миф № 4. Феминистки выступили против христиан на Луне

Члены экипажа космического корабля "Аполлон-11" (слева направо) Майкл Коллинз, Нил Армстронг (командир корабля) и Эдвин Олдрин. Фото © ТАСС

А вот это не миф, а реальность. Олдрин был старейшиной протестантской церкви и во время прилунения провёл на Луне евхаристию. Он помолился и принял святые дары, которые привёз с собой.

Афишировать этот факт не стали из-за судебных преследований. Воинствующая феминистка и атеистка Мэдалин О’Хэйр уже подавала на NASA в суд годом ранее, когда в сочельник один из астронавтов миссии "Аполлон-8" прочёл в прямом эфире главу из Библии.

На Земле Олдрин вернул побывавший на Луне потир в уэбстерскую церковь Хьюстона. Каждое 20 июля там проходит специальная "лунная" евхаристия.

Миф № 5. Кто такой, наконец, этот мистер Горски?

Так кому же пожелал удачи Нил Армстронг? По легенде якобы ещё мальчишкой он услышал, как его сосед мистер Горски просил жену об оральных ласках. Но женщина ответила: "Сделаю это, когда соседский мальчишка побежит по Луне!" Вот астронавт и подбодрил соседа.

На самом деле это была шутка. И услышал её Армстронг за две недели до полёта на выступлении комика. Хотя кто знает? Может быть, мистер Горски действительно существовал и ему в тот раз повезло?

Авторы Майя Новик