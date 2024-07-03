Его больше нет: На рисунках Юпитера XVII века замечен исчезнувший объект Знаменитое Большое красное пятно оказалось совсем не тем, что видели на Юпитере астрономы прошлых столетий. 2 июля, 21:31 Исчезнувший объект замечен на изображениях Юпитера XVII века. Коллаж © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys, delcarmat

Эти рисунки сделал в 1610 году первый в истории человек, который воспользовался телескопом, чтобы посмотреть в небо, — Галилео Галилей. Он тогда был восхищён видом Юпитера, вокруг которого кружат крошечные точки — крупнейшие спутники. Как маленькая Солнечная система. Так вот, как можно видеть, на рисунках никакого пятна не прослеживается, хотя сделаны они довольно-таки подробно, отчётливо заметны полосы. Стоит отметить, что Юпитер совершает оборот вокруг своей оси менее чем за 10 часов. По всей видимости, пятна тогда ещё не было.

Рисунки Юпитера и его крупнейших спутников, сделанные Галилео Галилеем в начале XVII века. Фото © Coollib.cc

А первым, кто изобразил Юпитер с грозным "глазом", был другой великий учёный, в честь которого в XXI веке назвали отправленный к системе Сатурна зонд, — Джованни Кассини. Он, помимо всего прочего, открыл четыре спутника Сатурна, но до этого, в 1665 году, обнаружил удивительную особенность на поверхности Юпитера, которую в основном принято считать тем Большим красным пятном, которое мы видим сегодня. Правда, как свидетельствует история, были и более ранние его наблюдения другими астрономами, но в любом случае пятно стали замечать примерно в середине XVII века и продолжали наблюдать и зарисовывать до 1713 года. А потом на целых 118 лет — полная тишина, никаких упоминаний о загадочной структуре.

Юпитер на картине художника Донато Крети 1711 года. Фото © App.fta.art

И лишь в 1831 году на той же самой юпитерианской широте, на которой пятно видели раньше, оно возникло снова, притом совершенно огромное — без малого втрое больше, чем сейчас: 40 тысяч километров в диаметре против нынешних 15. Современные астрономы сопоставили то, что видели их коллеги в прошлом, и пришли к выводу, что Большое красное пятно ежегодно уменьшалось и продолжает уменьшаться на две сотни километров. Правда, в 1930-х годах несколько выросло, потому что вобрало в себя оказавшееся рядом другое атмосферное образование, но потом снова стало сокращаться. Как поняли учёные, этот гигантский атмосферный вихрь со временем как бы концентрируется, сжимается и делается всё более интенсивным.

Но дело в том, что астрономы, сравнив старинные и современные изображения Юпитера, пришли к удивительному выводу: то, что видел Кассини, и то, что мы видим сейчас, — это не одно и то же.

Сравнение рисунков Юпитера, сделанных Джованни Кассини в XVII веке, с одним из современных снимков планеты. Фото © news.agu.org

Во-первых, то первое пятно было раза в два-три меньше, чем возникшее в XIX веке (именно в том гипертрофированном изначальном виде). Во-вторых, по собранным данным удалось оценить и сравнить примерную скорость ветра в разных частях обеих этих структур, и оказалось, что по этим признакам они тоже друг на друга мало похожи. Значит, то первое пятно рассосалось, а потом приблизительно там же образовалось новое. Таким образом, нынешнему Большому красному пятну ещё нет 200 лет. Кстати, по мнению учёных, красноватое оно только в самом верхнем тонком слое из-за того, что солнечная радиация расщепляет там определённые вещества, то есть как бы немного "обжигает".

Наука пытается разобраться, как же такие атмосферные вихри на Юпитере образуются: как один огромный антициклон или как результат слияния более мелких вихрей. Так вот, учёные приходят к тому, что всё происходит вообще по-другому: на этой широте особым образом сочетаются сила вращения Юпитера, степень воздействия Солнца и процесс конвекции — вертикального перемешивания, как бы медленного "варения" вещества. И за счёт всего этого там постоянно есть некая нестабильность, она накапливается и со временем образует так называемую атмосферную ячейку.

Исследователи с помощью компьютерного моделирования посмотрели, какое пятно на Юпитере получится в результате трёх разных процессов, и вышло, что имеющееся пятно больше всего похоже на родившееся в этой атмосферной ячейке, потому что оно тогда как раз и возникает сначала как чудовищное, но не очень штормовое "протопятно", а потом сжимается и набирает силу.

Сейчас во внешней части Большого красного пятна скорость ветра составляет около 125 метров в секунду. Специалисты NASA по внеземным атмосферам высказывали подозрение, что оно может исчезнуть полностью уже лет через двадцать, так что нам крупно повезло.

Авторы Адель Романенкова