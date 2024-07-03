Его больше нет: На рисунках Юпитера XVII века замечен исчезнувший объект
Знаменитое Большое красное пятно оказалось совсем не тем, что видели на Юпитере астрономы прошлых столетий.
Исчезнувший объект замечен на изображениях Юпитера XVII века. Коллаж © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys, delcarmat
Эти рисунки сделал в 1610 году первый в истории человек, который воспользовался телескопом, чтобы посмотреть в небо, — Галилео Галилей. Он тогда был восхищён видом Юпитера, вокруг которого кружат крошечные точки — крупнейшие спутники. Как маленькая Солнечная система. Так вот, как можно видеть, на рисунках никакого пятна не прослеживается, хотя сделаны они довольно-таки подробно, отчётливо заметны полосы. Стоит отметить, что Юпитер совершает оборот вокруг своей оси менее чем за 10 часов. По всей видимости, пятна тогда ещё не было.
Рисунки Юпитера и его крупнейших спутников, сделанные Галилео Галилеем в начале XVII века. Фото © Coollib.cc
А первым, кто изобразил Юпитер с грозным "глазом", был другой великий учёный, в честь которого в XXI веке назвали отправленный к системе Сатурна зонд, — Джованни Кассини. Он, помимо всего прочего, открыл четыре спутника Сатурна, но до этого, в 1665 году, обнаружил удивительную особенность на поверхности Юпитера, которую в основном принято считать тем Большим красным пятном, которое мы видим сегодня. Правда, как свидетельствует история, были и более ранние его наблюдения другими астрономами, но в любом случае пятно стали замечать примерно в середине XVII века и продолжали наблюдать и зарисовывать до 1713 года. А потом на целых 118 лет — полная тишина, никаких упоминаний о загадочной структуре.
Юпитер на картине художника Донато Крети 1711 года. Фото © App.fta.art
И лишь в 1831 году на той же самой юпитерианской широте, на которой пятно видели раньше, оно возникло снова, притом совершенно огромное — без малого втрое больше, чем сейчас: 40 тысяч километров в диаметре против нынешних 15. Современные астрономы сопоставили то, что видели их коллеги в прошлом, и пришли к выводу, что Большое красное пятно ежегодно уменьшалось и продолжает уменьшаться на две сотни километров. Правда, в 1930-х годах несколько выросло, потому что вобрало в себя оказавшееся рядом другое атмосферное образование, но потом снова стало сокращаться. Как поняли учёные, этот гигантский атмосферный вихрь со временем как бы концентрируется, сжимается и делается всё более интенсивным.
Но дело в том, что астрономы, сравнив старинные и современные изображения Юпитера, пришли к удивительному выводу: то, что видел Кассини, и то, что мы видим сейчас, — это не одно и то же.
Сравнение рисунков Юпитера, сделанных Джованни Кассини в XVII веке, с одним из современных снимков планеты. Фото © news.agu.org
Во-первых, то первое пятно было раза в два-три меньше, чем возникшее в XIX веке (именно в том гипертрофированном изначальном виде). Во-вторых, по собранным данным удалось оценить и сравнить примерную скорость ветра в разных частях обеих этих структур, и оказалось, что по этим признакам они тоже друг на друга мало похожи. Значит, то первое пятно рассосалось, а потом приблизительно там же образовалось новое. Таким образом, нынешнему Большому красному пятну ещё нет 200 лет. Кстати, по мнению учёных, красноватое оно только в самом верхнем тонком слое из-за того, что солнечная радиация расщепляет там определённые вещества, то есть как бы немного "обжигает".
Наука пытается разобраться, как же такие атмосферные вихри на Юпитере образуются: как один огромный антициклон или как результат слияния более мелких вихрей. Так вот, учёные приходят к тому, что всё происходит вообще по-другому: на этой широте особым образом сочетаются сила вращения Юпитера, степень воздействия Солнца и процесс конвекции — вертикального перемешивания, как бы медленного "варения" вещества. И за счёт всего этого там постоянно есть некая нестабильность, она накапливается и со временем образует так называемую атмосферную ячейку.
Исследователи с помощью компьютерного моделирования посмотрели, какое пятно на Юпитере получится в результате трёх разных процессов, и вышло, что имеющееся пятно больше всего похоже на родившееся в этой атмосферной ячейке, потому что оно тогда как раз и возникает сначала как чудовищное, но не очень штормовое "протопятно", а потом сжимается и набирает силу.
Сейчас во внешней части Большого красного пятна скорость ветра составляет около 125 метров в секунду. Специалисты NASA по внеземным атмосферам высказывали подозрение, что оно может исчезнуть полностью уже лет через двадцать, так что нам крупно повезло.