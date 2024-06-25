Это волны: Учёные присмотрелись к спутнику Сатурна и увидели нечто невероятное Загадочный мир с собственной плотной атмосферой заинтересовал учёных тем, что происходит в его морях и реках. 24 июня, 21:25 Учёные рассмотрели спутник Сатурна и сделали неожиданное открытие. Обложка @ Shutterstock / FOTODOM / Stockbym, Netpixi

Этот спутник, на минутку, крупнее не только Луны, но и некоторых планет, а именно Меркурия и тем более Плутона, который хоть и карликовая, но планета, потому как вращается вокруг Солнца. Так вот, Титан в диаметре имеет больше пяти тысяч километров и летает вокруг Сатурна на расстоянии более миллиона километров от него. Если посмотреть на всю систему Сатурна в целом, то Титан в общем расположился сравнительно недалеко: многочисленный "табор" (почти полторы сотни спутников) газового гиганта простирается до расстояний 20–30 миллионов километров, а дальше идёт россыпь совсем мелких мини-лун. Если взвесить всё это семейство вместе, то 95% общего веса будет составлять Титан.

Титан в сравнении с остальными спутниками Сатурна (верхняя часть изображения). Фото © Wikipedia

Как и Луна, Титан находится в таком плену у своей планеты, который называется приливным захватом: гравитация Сатурна заставляет его вращаться вокруг оси с той же скоростью, что и вокруг планеты, а именно — один оборот за 16 земных дней. Благодаря этому Титан всё время повёрнут к Сатурну одной и той же стороной. Только, в отличие от Луны, в смысле внешнего вида поверхности Титана это не имеет никакого значения: с какой стороны на него ни посмотри, видишь одно и то же — окутывающий этот мир сплошной непроницаемый туман. Как установили учёные, он висит на высотах порядка 200–250 километров над Титаном и состоит из продуктов распада атмосферных молекул под действием солнечной радиации. Воздух Титана — это по большей части азот, немного метана и совсем мизерные доли других веществ. Атмосфера эта настолько плотная, что космонавты будущего смогут там парить как птицы на прикреплённых к спине крыльях.

Спутник Сатурна Титан на снимках зонда Cassini. Фото © Flickr / Kevin Gill

Стоит отметить, что, каким бы странным всё это нам ни казалось, вообще-то, Титан представляет собой в целом ровно то же самое, что и Земля и вообще большинство твёрдых миров: это плотная каменистая основная часть, покрытая каким-то (и довольно внушительным) слоем самой обыкновенной воды. Просто Земля благодаря идеальному расположению имеет счастье в виде океанов, а Титану выпало существовать в лютейшем холоде (минус 179 по Цельсию на поверхности). Но общая схема внутреннего строения — точно такая же, как и у покрытого льдом Энцелада (тоже спутник Сатурна), Европы (спутник Юпитера) и многих других небесных тел в Солнечной системе. Более того, Титан, как и они, тоже подозревается в наличии подземно-подлёдного океана, то есть слоя воды в жидком состоянии. Этот океан может существовать там внутри за счёт того, что Титан тоже вращается вокруг Сатурна по довольно вытянутой орбите — и по мере приближения и удаления гравитация планеты чуть-чуть сплющивает и растягивает его, она его "мнёт" и тем самым немного подогревает изнутри.

Но на поверхности мороз такой, что не только вода замерзает, но и метан сжижается. И этот жидкий метан на Титане образует целые моря, реки и озёра. Их рассмотрел отправленный к Сатурну зонд "Кассини". Правда, они, по полученным данным, строго говоря, по большей части этановые, но метан в них тоже есть. Крупнейшее море Титана по площади сравнимо с Каспийским, оно получило название Море Кракена.

Поначалу на снимках эти моря выглядели зеркальной гладью, но при дальнейшем рассмотрении и сравнении учёные стали замечать некую рябь. Им не верилось, что в этих инопланетных морях криогенного топлива могут плескаться волны. И тогда планетологи решили рассмотреть берега этих морей на предмет эрозии, то есть постепенного вымывания почвы. Следы этого вымывания выглядят по-разному в зависимости от того, как именно оно происходит: жидкость просто понемногу растворяет в себе почву либо ещё и сбивает её волнами прибоя. Так вот, оказалось, что берега морей Титана выглядят так, как будто об них бьются весьма внушительные штормовые волны. Сейчас исследователи пытаются определить, какая же там для этого должна быть скорость ветров.

Авторы Адель Романенкова