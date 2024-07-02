Застрявшие в космосе: Что делают для возвращения на Землю астронавтов с многострадального Starliner Официально заявляется, что многочисленные утечки на борту не являются критической проблемой, а неофициально стоит вопрос, что предстоит делать в случае, если спуск астронавтов в Starliner признают действительно опасным мероприятием. 1 июля, 21:29 Официально заявляется, что многочисленные утечки на борту не являются критической проблемой. ТАСС / AP, Zuma

Напомним ход развития ситуации с кораблём Starliner: это новый пилотируемый космический корабль от компании Boeing, который в NASA рассчитывают иметь в качестве уже второго собственного средства доставки астронавтов на орбиту. Первым таким средством с 2020 года является корабль Crew Dragon от SpaceX. До этого со времён завершения программы Space Shuttle порядка десяти лет собственного космического транспорта у NASA не было вообще, астронавты летали только на российских "Союзах".

Космический корабль Boeing Starliner. Фото © ТАСС / AP

Так вот, надо сказать, что с кораблём от Илона Маска, то есть с Crew Dragon, NASA повезло гораздо больше, чем со Starliner. Во-первых, он обошёлся значительно дешевле: около 2,5 миллиарда долларов против 4,5 миллиарда, потраченных на Starliner. Интересно, что самой компании Boeing пришлось вложить ещё свои 1,5 миллиарда на завершение разработки. Во-вторых, Crew Dragon летает пока что без нареканий, меж тем как Starliner выглядит более проблемным. В своём первом беспилотном полёте он не смог добраться до Международной космической станции из-за того, что бортовой компьютер неверно отсчитывал время и из-за этого произошёл перерасход топлива.

А вот сейчас, то есть во время первого полёта с астронавтами 5–6 июня 2024 года, корабль заставил поволноваться ещё больше. На борту зафиксировали пять утечек гелия, первую из них нашли ещё до старта и сочли незначительной. А перед самой стыковкой бортовой компьютер принял решение отключить несколько своих двигателей маневрирования. Правда, большинство из них в течение часа вернули в работу и корабль благополучно состыковался, но утечки никуда не делись. Гелий необходим в топливной системе Starliner для того, чтобы создавать нужное давление и этим давлением толкать в двигатели топливо и окислитель. В NASA подчеркнули, что этого газа в корабле заправлено практически с десятикратным запасом, что астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс вовсе не "застряли" на орбите, а их возвращение на Землю откладывается только ради того, чтобы дать специалистам время на расследование ситуации: дело в том, что неполадки возникли в той части космического корабля, которая не возвращается на Землю, она отстыковывается от него в космосе и сгорает в плотных слоях атмосферы.

Задержавшийся на МКС экипаж Boeing Starliner: астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Фото © ТАСС / AP

Астронавты должны были вернуться ещё в середине июня, на сегодняшний день в NASA могут только сказать, что их приземление состоится не раньше начала июля. Как заверил их коллега и друг французский астронавт Жан-Франсуа Клервуа, на самом деле они рады тому, что им выпало подольше поработать на МКС: ради этого астронавты и летают.

Тем не менее Земля ждёт, и нужно готовиться к тому крайнему случаю, в котором возвращение в Starliner признают небезопасным, а значит, спускать астронавтов придётся в другом корабле. Очевидны два возможных варианта: "Союз" и Crew Dragon. Использовать "Союз" было бы сложнее, потому что сейчас к станции пристыкован "Союз МС-25" и там все три "места" уже заняты, а дополнительных не предусмотрено. Он, по планам, должен будет в сентябре 2024 года возвращать домой рекордсмена по времени пребывания в космосе Олега Кононенко, впервые полетевшего Николая Чуба и находящуюся в своём третьем полёте американку Трейси Дайсон, у которой недавно вода из скафандра хлынула перед выходом в открытый космос. Значит, нужно было бы либо задержать двоих из них в космосе, либо "вызывать" с Земли другой "Союз".

Поэтому в основном рассматривают вариант Crew Dragon, который тоже сейчас пристыкован к МКС и, кстати, вынужден был перестыковаться в другое место, чтобы уступить своё "Старлайнеру". В нём четыре кресла-ложемента, и они тоже заняты: в них должны будут в августе 2024 года спускаться на Землю Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джаннетт Эппс и Александр Гребёнкин. Но сама конструкция корабля изначально предусматривает размещение экипажа до семи человек, поэтому считается, что в экстренной ситуации он может "захватить" с собой дополнительных пассажиров.

Интересно в этой связи вспомнить инцидент с попаданием микрометеорита в корабль "Союз МС-22" в 2022 году, из-за чего на борту началась утечка охлаждающей жидкости и возник вопрос, на чём теперь спускать на Землю экипаж: Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио. И продумывался вопрос о возвращении Фрэнка в Crew Dragon, в котором в тот момент готовились лететь домой Николь Манн, Джош Кассада, Коити Ваката и Анна Кикина. Его ложемент тогда даже решили переместить в грузовой отсек американского корабля и закрепить там ремнями, которыми пристёгиваются грузы. В итоге, правда, прилетел "Союз МС-23" и всех спас. Но сама идея возможной "эвакуации" из космоса в Crew Dragon осталась в силе. И если подзадержавшимся на орбите Барри и Суните выпадет этот крайний вариант, то их опыт космических полётов станет поистине богатейшим: они оба летали на шаттле, на "Союзе", а теперь и на Starliner.

Авторы Адель Романенкова