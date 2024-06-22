Головная боль NASA: Что случилось на МКС после стыковки с новым кораблём Starliner Сейчас решается вопрос о предстоящем спуске корабля с двумя людьми и пятью утечками газа на борту. 21 июня, 21:29 26961 26961 Решается вопрос о предстоящем спуске корабля с двумя людьми и пятью утечками газа на борту. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel, YuriyZhuravov

Испытание новой космической техники — это вообще не пикник, но со Starliner уже невольно возникает ощущение, что это прямо какой-то особый случай. Притом проблемы порой какие-то с трудом вообразимые в таком серьёзном деле. Взять хотя бы первый пуск в 2019 году, когда компьютер просто-напросто неправильно отсчитывал время полёта, из-за этого не хватило топлива до МКС и пришлось отменять стыковку, то есть корабль даром слетал за сотни миллионов долларов (такова стоимость пуска).

В следующий раз в 2022 году он долетел и состыковался успешно, но, что интересно, в полёте отказали двигатели в том же самом месте в корабле, что и сейчас. А именно в служебном модуле Starliner, который находится непосредственно под самой капсулой с экипажем и в котором есть в том числе 28 небольших двигателей для маневрирования в космосе. Вот некоторые из них и отказали.

Конструкция космического корабля Starliner, служебный модуль с двигателями маневрирования — справа. Фото © Wikipedia

В 2023 году не стали запускать, сообщали, что было что-то не совсем так с парашютной системой, упоминали "легковоспламеняющуюся ленту". А сейчас, то есть перед пуском 5 июня 2024 года, во-первых, "загудел" какой-то клапан в ракете-носителе Atlas 5, пришлось его заменять. Во-вторых, система обратного отсчёта забарахлила. Тоже наладили. Но ещё одно не стали заменять и налаживать, полетели как есть: была зафиксирована утечка гелия в той самой служебной части корабля, которая своими двигателями везёт этот корабль куда надо. Что там делает гелий? Он создаёт давление в топливных и окислительных баках и тем самым толкает топливо и окислитель в двигатели. Нет нужного давления — нет нормальной работы двигателей. Инженеры пришли к выводу, что утечка происходит оттого, что там внутри имеется дефект маленького резинового уплотнительного кольца. Полагают, что туда попал либо воздух, либо посторонняя частица.

Так вот, когда это дело обнаружили, то заявили, что это абсолютно не критично, всё под контролем и прочее. В Boeing (компания – производитель корабля) вообще сказали, мол, можно лететь даже и без кольца как такового.

Меж тем это уже не беспилотный пуск, на борту два человека — Барри Уилмор (61 год, третий полёт) и Сунита Уильямс (58 лет, тоже третий полёт). Кстати, оба летали в первый раз на американском шаттле, а второй — на российском "Союзе". То есть у них богатый опыт сравнения космических кораблей.

Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на МКС на корабле Starliner. Фото © ТАСС / Chris O'Meara

Что по факту получается со Starliner: корабль летел больше суток, а именно 27 часов, и за это время обнаружилось ещё две утечки гелия. А на подходе к МКС бортовой компьютер принял решение отключить 5 из 28 двигателей маневрирования. Час эту ситуацию решали, четыре двигателя вернули в строй, пятый так и не работает. В общем, состыковались с модулем Harmony американского сегмента со второй попытки с тремя утечками, со счастливыми лицами вплыли на борт станции, благополучно проверили возможности закрыться в корабле в случае какой-то пиковой нештатной ситуации на станции. А тем временем в самом спасительном убежище — ещё две утечки. Итого пять.

Запланированную изначально отстыковку корабля с экипажем и его спуск на Землю 14 июня отложили, потом снова отложили, на текущий момент планируют на 26-е число. В NASA подчёркивают, что гелия в корабле заправлено раз в десять больше, чем нужно, и спуск откладывают для того, чтобы было время на разбирательство с этими утечками: на Земле разобраться не удастся, потому что служебный модуль не вернётся — он в космосе отделится от корабля и сгорит в атмосфере.

Авторы Адель Романенкова