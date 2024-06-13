"Слышали звон, не знают, где он": Что произошло на МКС и каково состояние командира экипажа Ранее в прямой трансляции NASA было сказано, что у командира экипажа Международной космической станции есть признаки декомпрессионной болезни. 13 июня, 10:18 На борту МКС всё в порядке, а опубликованные в соцсетях фрагменты аудиозаписи о декомпрессионной болезни одного из членов экипажа — это учебные переговоры. ТАСС / Иван Тимошенко

На борту МКС всё в порядке, а опубликованные в соцсетях фрагменты аудиозаписи о декомпрессионной болезни одного из членов экипажа — это учебные переговоры, заверил в разговоре с Life.ru космонавт, Герой России, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв. По его словам, подобное недомогание на борту Международной космической станции маловероятно.

Риск мал. Бывает, что периодически тренировочные переговоры вдруг попадают куда-то наружу. Так что это просто люди слышали звон, но не знают, где он. Сергей Крикалёв Космонавт, Герой России, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса"

Ранее в соцсети X (Twitter) был опубликован фрагмент из прямой трансляции NASA, в котором врач обсуждает с NASA возможные способы скорейшей помощи одному из членов экипажа МКС. Говорилось, что у него признаки декомпрессионной болезни.

— К сожалению, прогноз для командира довольно неопределённый, я бы сказала, если в общих чертах, — прозвучало в аудиозаписи.

Медик также рекомендовала специализированную клинику в Испании, где работают с такими пациентами. С её слов, необходимо доставить туда астронавта после приводнения. Стоит отметить, что корабль Crew Dragon после завершения миссии очередного экипажа американского сегмента МКС приводняется в Атлантическом океане. Капсула российского корабля "Союз" с космонавтами приземляется в Казахстане. Командиром экипажа Международной космической станции сейчас является Олег Кононенко.

Позже в официальном аккаунте МКС в соцсети X объяснили, что эти переговоры были "симуляцией, в которой члены экипажа и наземные команды готовятся к различным сценариям в космосе".

— На многие нештатные ситуации есть порядок действий, он периодически отрабатывается, вот процесс этой отработки кто-то услышал и поднял волну, — пояснил Сергей Крикалёв.

Декомпрессионная, или, как её иначе называют, кессонная болезнь, возникает из-за резкого падения атмосферного давления или попадания в среду с гораздо более низким давлением: растворённый в крови вдыхаемый с воздухом азот в этой ситуации начинает высвобождаться и образовывать пузырьки, и происходит так называемое "закипание крови". Эти пузырьки могут блокировать кровоток, вызвать разрывы тканей.

Именно поэтому, к примеру, при подготовке исторической миссии "Союз – Аполлон" в 1975 году был предусмотрен переходной отсек между двумя состыкованными кораблями: в них поддерживалась разная среда (на "Аполлоне" давление было намного ниже), и космонавтам Алексею Леонову и Валерию Кубасову нужно было дать какое-то время, чтобы привыкнуть к другим условиям.

В связи с вышеупомянутыми сообщениями о якобы недомогании космонавта на борту МКС возникли также вопросы по поводу утечки воздуха, обнаруженной в феврале 2024 года в служебном модуле "Звезда". В "Роскосмосе" заявили, что она не представляет никакой опасности для экипажа и станции.

- Ситуация, которая есть, она под контролем, ничего угрожающего жизни нет, - прокомментировал руководитель программы пилотируемых полётов Роскосмоса Сергей Крикалёв.

Авторы Адель Романенкова