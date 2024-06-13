С МКС пришло сообщение о кессонной болезни члена экипажа, но всё оказалось не так страшно

Международная космическая станция (МКС) опровергла сообщения о чрезвычайном положении на борту. Там уточнили, что в прямом эфире НАСА по ошибке прошло сообщение о декомпрессионной (кессонной) болезни у одного из членов экипажа.

"Примерно в 17:28 по времени центральной части США (1:28 мск) в прямом эфире НАСА по каналу связи прозвучало сообщение о том, что один из членов экипажа испытывает эффекты, похожие на декомпрессионную болезнь. Эта аудиозапись была по ошибке передана из-за того, что сейчас проводится симуляция, в которой члены экипажа и наземные команды готовятся к различным сценариям в космосе, и не имеет отношения к реальной чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении МКС в социальной сети X.

На станции уточнили, что члены экипажа МКС в это время спали, они здоровы и находятся в безопасности.