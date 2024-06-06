NASA показало видео стыковки корабля Starliner к МКС

Разработанный Boeing корабль CST-100 Starliner с двумя астронавтами Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс в четверг, 6 июня, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это произошло в 20:34 по московскому времени.

Вскоре экипаж перейдёт на орбитальную станцию. Планируется, что астронавты пробудут на МКС восемь дней, после чего корабль вернётся на Землю и сядет на полигоне Уайт-Сэндс в американском штате Нью-Мексико. Ключевая цель полёта — проверка способности Starliner доставлять экипажи к станции и возвращать обратно.