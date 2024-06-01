Первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС опять отложили

Первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) вновь отложен. Информация следует из прямой трансляции, которую на своём YouTube-канале проводило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"В 12:21 по времени восточного побережья США было получено указание на приостановку (Пуска. — Прим. Life.ru). NASA рассматривает перенос (Запуска. — Прим. Life.ru) на 24 часа", — было сказано во время трансляции запуска корабля, который должен был состояться в 12:25 по тому же времени.

Стоит отметить, что о причинах переноса в настоящее время не сообщается.