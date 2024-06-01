Первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС опять отложили
NASA: Запуск корабля Starliner к МКС снова отложили за несколько минут до старта
Корабль CST-100 Starliner. Обложка © YouTube / NASA
Первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) вновь отложен. Информация следует из прямой трансляции, которую на своём YouTube-канале проводило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"В 12:21 по времени восточного побережья США было получено указание на приостановку (Пуска. — Прим. Life.ru). NASA рассматривает перенос (Запуска. — Прим. Life.ru) на 24 часа", — было сказано во время трансляции запуска корабля, который должен был состояться в 12:25 по тому же времени.
Стоит отметить, что о причинах переноса в настоящее время не сообщается.
Напомним, что в прошлый раз запустить первый пилотируемый корабль CST-100 Starliner к МКС планировали в мае текущего года. Тогда запуск решили отложить из-за проблем, возникших с кислородным клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance.