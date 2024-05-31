"Аномалия на борту": На МКС сломалась система сбора мочи

На Международной космической станции (МКС) перестал работать блок для обработки мочи. На прошедшей пресс-конференции руководитель программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Дана Вейгель заявила о том, что это произошло из-за отказа насоса.

"На этой неделе в среду утром (29 мая. — Прим. Life.ru) мы с удивлением обнаружили аномалию на борту: у блока обработки мочи отказал насос, который принимает всю мочу экипажа и обрабатывает её на первом этапе системы регенерации воды", — заявила специалист.

Она сообщила, что данный насос отправляет человеческие испражнения в систему обработки, где жидкость превращается в питьевую воду. По её словам, теперь этот непрерывный процесс нарушен, в результате чего космонавтам приходится хранить мочу на борту станции.

Вейгель подчеркнула, что на МКС для этого есть мешки и ёмкости, однако их запас ограничен. NASA рассчитывало, как заявила эксперт, что вышедший из строя насос проработает примерно до осени. Новый насос будет доставлен на станцию после запуска первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который должен состояться 1 июня.