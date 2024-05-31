"Аномалия на борту": На МКС сломалась система сбора мочи
NASA: На МКС из-за отказа насоса сломался блок обработки мочи
На Международной космической станции (МКС) перестал работать блок для обработки мочи. На прошедшей пресс-конференции руководитель программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Дана Вейгель заявила о том, что это произошло из-за отказа насоса.
"На этой неделе в среду утром (29 мая. — Прим. Life.ru) мы с удивлением обнаружили аномалию на борту: у блока обработки мочи отказал насос, который принимает всю мочу экипажа и обрабатывает её на первом этапе системы регенерации воды", — заявила специалист.
Она сообщила, что данный насос отправляет человеческие испражнения в систему обработки, где жидкость превращается в питьевую воду. По её словам, теперь этот непрерывный процесс нарушен, в результате чего космонавтам приходится хранить мочу на борту станции.
Вейгель подчеркнула, что на МКС для этого есть мешки и ёмкости, однако их запас ограничен. NASA рассчитывало, как заявила эксперт, что вышедший из строя насос проработает примерно до осени. Новый насос будет доставлен на станцию после запуска первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который должен состояться 1 июня.
Ранее Life.ru писал, что космонавты оценили влияние мощнейших вспышек на Солнце на работу МКС. По данным "Роскосмоса", эти явления и последовавшая геомагнитная буря не оказали влияния на деятельность станции.
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