Запуск первого пилотируемого корабля Starliner корпорации Boeing к МКС отложили
Астронавты Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс на фоне корабля CST-100 Starliner. Обложка © X / Space and Technology
Запуск первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции отложен. Об этом стало известно в ходе прямой трансляции, которую вело NASA.
Решение приняли из-за проблем, возникших с кислородным клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance.
Старт планировался на 22:34 по времени Восточного побережья США (5:34 мск). На борту к МКС должны были отправиться астронавты Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Новая дата старта пока не объявлена.
Ранее в NASA объяснили, что за мусор выбросили с МКС и почему он пробил крышу дома во Флориде. На здание местного жителя упал почти трёхтонный ящик со старыми, отработанными аккумуляторными батареями для снабжения электричеством Международной космической станции.