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7 мая, 01:13

Запуск первого пилотируемого корабля Starliner корпорации Boeing к МКС отложили

Астронавты Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс на фоне корабля CST-100 Starliner. Обложка © X / Space and Technology

Астронавты Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс на фоне корабля CST-100 Starliner. Обложка © X / Space and Technology

Запуск первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции отложен. Об этом стало известно в ходе прямой трансляции, которую вело NASA.

Решение приняли из-за проблем, возникших с кислородным клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance.

Старт планировался на 22:34 по времени Восточного побережья США (5:34 мск). На борту к МКС должны были отправиться астронавты Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Новая дата старта пока не объявлена.

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Ранее в NASA объяснили, что за мусор выбросили с МКС и почему он пробил крышу дома во Флориде. На здание местного жителя упал почти трёхтонный ящик со старыми, отработанными аккумуляторными батареями для снабжения электричеством Международной космической станции.

Артур Лапсаков
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