Запуск первого пилотируемого корабля Starliner корпорации Boeing к МКС отложили

Запуск первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции отложен. Об этом стало известно в ходе прямой трансляции, которую вело NASA.

Старт планировался на 22:34 по времени Восточного побережья США (5:34 мск). На борту к МКС должны были отправиться астронавты Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Новая дата старта пока не объявлена.