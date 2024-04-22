Посылка для землян: В NASA показали находки марсохода Perseverance и обратились за помощью Работающий на дне древнего марсианского озера ровер, возможно, обнаружил там признаки внеземной жизни, но как это прояснить, пока не понятно. 21 апреля, 21:37 Капсулы с образцами марсианского грунта, собранного марсоходом Perseverance. Обложка © NASA / JPL-Caltech/MSSS

Это снимок марсианской поверхности с обозначенными на нём местами, где ровер Perseverance оставил капсулы с собранными им образцами грунта. Оставлены они для того, чтобы потом их забрал и отправил к Земле другой марсоход. Это задача историческая по двум причинам: во-первых, ещё никогда человечество не доставляло на Землю грунт с другой планеты, а во-вторых, кто знает, а может быть, в этом грунте всё-таки есть признаки жизни на Марсе?

Снимок марсианской поверхности с обозначенными на нём местами расположения капсул с собранным грунтом. Фото © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS

Эта местность, как совершенно уверены геологи, представляет собой высохшее древнее озеро: к нему даже примыкают извилистые бывшие русла впадавших в него рек. Точнее, это астероидный кратер, который образовался в эпоху полноводного Марса и вскоре заполнился водой точно так же, как превращаются в озёра кратеры земные. Именно поэтому его и выбрали для миссии Perseverance, и поэтому же он называется Езеро — это на многих славянских языках значит "озеро".

Прошлое и настоящее марсианского кратера Езеро (художественная анимация). Фото © giphy

Капсул десять штук. Вернее, из них восемь с грунтом, в одной заключён марсианский воздух, плюс ещё одна "контрольная" — в ней были вещества, которые обязательно среагируют, дадут знать, если при сборе образцов были привезённые с Земли "загрязнения": земные микробы, органика и прочее. Это принципиально важно для того, чтобы в случае обнаружения на Марсе следов чего-то живого можно было с уверенностью сказать, что это признаки внеземной жизни, а не результат неудачной стерилизации космического аппарата.

Как марсоход Perseverance эти образцы собирал: у него есть специальная дрель, которая просверливает поверхность Марса на глубину около 5–6 сантиметров, а потом это сверло поднимает вместе с собой образцы в капсулу, и капсула герметично закрывается. В целом это та же самая схема, по которой советские аппараты "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" собирали впоследствии благополучно доставленные на Землю лунные образцы.

Как марсоход Perseverance собирал образцы грунта (анимация). Видео © Youtube / SciTech Daily

Так вот, на самом деле, как объясняют в NASA, это капсулы запасные: основные восемь — внутри ровера. Его задачей будет перегрузить их на тот марсоход, который специально для этого прилетит. А вот если вдруг Perseverance к тому моменту будет не способен это сделать, то прибывший новый марсоход прекрасно сможет сам своими щипцами собрать то, что на этот случай оставлено на красной земле.

Как будущий марсианский посадочный модуль должен собирать оставленные на поверхности капсулы с собранным грунтом для последующей отправки на Землю. Видео © Youtube / NASA Video

Что дальше должно происходить: все эти "пробирки" перемещаются в закреплённую на этом новом марсоходе маленькую ракету, которая с ними взмывает ввысь и поднимается на околомарсианскую орбиту. А там уже ждёт специальный орбитальный аппарат. Ракета отделяет от себя отсек с капсулами, и надо, чтобы эта коробочка зашла в открытую для неё в орбитальном аппарате "дверь". И после этого корабль отправляется к Земле, перед входом в земную атмосферу от него отделяется капсула с "пробирками", которая и приземляется на собственных парашютах.

Старт с Марса ракеты с капсулами, выход на орбиту вокруг Марса, перемещение капсул на орбитальный аппарат, отлёт аппарата к Земле. Видео © YouTube / NASA Jet Propulsion Laboratory

Схема, конечно, многосложная, но считается абсолютно реальной. Правда, как недавно признались в NASA, назрели две проблемы: время и деньги. Изначально предполагалось, что удастся провернуть доставку марсианских образцов за ближайшие десятилетия, а теперь становится ясно, что понадобится лет двадцать. А в 2040-х годах NASA уже намеревается, собственно говоря, астронавтов на Марс отправлять — и, таким образом, миссия теряет смысл. А по поводу денег, рассчитанные на это четыре миллиарда долларов плавно превратились в 11. Меж тем недавно Правительство США решило сократить бюджет NASA, и агентству пришлось из-за этого расстаться с пятью сотнями сотрудников в знаменитой Лаборатории реактивного движения, а ведь именно она и руководит миссией Perseverance. В NASA на эту тему провели брифинг и объявили, что в ближайшее время ждут от космических компаний и лабораторий предложений на тему того, как доставить на Землю марсианский грунт быстрее и дешевле.

Авторы Адель Романенкова