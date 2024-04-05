Космический скандал: Американская семья вопрошает NASA, что за штука пробила крышу их дома Тяжеловесный предмет явно искусственного происхождения пролетел сквозь два этажа и чуть не попал на ребёнка. 4 апреля, 21:40 Загадочный объект из космоса рухнул на крышу дома во Флориде. Обложка © Х / Alejandro0tero

Такими фото поделился в середине марта 2024 года житель города Нейплса во Флориде Алехандро Отеро.









— Здравствуйте. Похоже, одна из этих штук пролетела мимо Форта-Майерса (город во Флориде. — Прим. Life.ru) и приземлилась на мой дом в Нейплсе (город неподалёку. — Прим. Life.ru). Пробила крышу и прошла сквозь два этажа. Чуть не упала на моего сына. Вы не могли бы мне помочь связаться с NASA? — написал он в X (бывший Twitter).

Вскоре в NASA сообщили, что уже забрали упавший предмет на обследование в Космический центр Кеннеди, расположенный недалеко от мыса Канаверал, там ракеты и корабли готовят к пуску. Пока что происхождение объекта официально не объявляется, но и у местного жителя, и у обсуждающих это сейчас экспертов в космической сфере уже есть не только предположение, но и достаточная уверенность: то, что рухнуло на крышу, — вот из этого ящика.

Отстыковка от Международной космической станции контейнера со старыми аккумуляторными батареями 11 марта 2021 года. Фото © Х / Astro_illini

Это был почти трёхтонный ящик со старыми отработанными аккумуляторными батареями для снабжения электричеством Международной космической станции. Его отстыковали от неё ещё весной 2021 года. То есть он блуждал по околоземному пространству три года. И баллистики рассчитали, что он должен был войти в плотные слои атмосферы над Мексиканским заливом 8 марта в 19:29 UTC. Так вот, грохот от падения объекта в доме Алехандро Отеро раздался в 19:34 UTC.

Вообще-то такие коробки "положено" было загружать на борт японского грузового корабля "Конотори" и вместе с ним сводить в атмосферу таким образом, чтобы всё несгоревшее благополучно падало в Тихий океан. И именно так и делалось до этого неоднократно, но в какой-то момент получилась накладка. Какая накладка: в октябре 2018 года на станцию на корабле "Союз" должны были лететь космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, но произошла нештатная ситуация, сработала система аварийного спасения, корабль с экипажем отстрелился и благополучно приземлился. То есть всё хорошо, просто экипаж не полетел на орбиту в назначенные сроки. А от этого нарушились планы.

Японский грузовой космический корабль Kounotori (HTV), на котором с МКС спускали ящики с отработанными батареями. Фото © Wikipedia / NASA

Дело в том, что Хейг должен был участвовать в разгрузке очередного ящика с батареями. Там схема была такая: японский корабль привозит на орбиту такой ящик с новенькими и более эффективными литийионными батареями. Надо их из ящика выгрузить, а на их место сложить старые никель-водородные. А потом полагалось этот ящик ставить на японский грузовик и вместе с ним спускать. А теперь получилось так, что вовремя не прибыли "рабочие руки", а у других космонавтов и астронавтов свои чётко обозначенные жизненно важные для всей станции задачи. Меж тем сам японский грузовик нужно было в любом случае отстыковать строго в назначенный момент, иначе его обломки не в Тихий океан упадут, а неизвестно где. А с новыми батареями же ящик жалко даром выбрасывать. Поэтому пришлось корабль сводить с орбиты без ящика, а ящик оставлять на орбите. Потом приходили новые грузовики с такими же партиями батарей на замену, но в них места для лишнего ящика не было. И ничего не оставалось, как перегрузить последний ящик и сбрасывать его как есть, отдельно.

Отстыкованный от МКС контейнер с аккумуляторами в марте 2021 года. Фото © Spaceflightnow.com

Надо сказать, что когда сбрасывали, то торжественно обещали, что всё-всё сгорит и ничего не упадёт. Но некоторые учёные на этот счёт высказывали смутные сомнения. И, как выясняется, оказались правы.

Раздаются вопросы, а как же вообще с МКС сбрасывают всевозможный "металлолом". Если взять для примера, скажем, старый стыковочный модуль "Пирс" (весом три с половиной тонны), то его в 2021 году с орбиты сводили вместе с кораблём "Прогресс", который управлял этим процессом. Поэтому "Пирс" сгорел в тот же день без всяких побочных эффектов. Что не догорело, то в Тихом океане.

Но в основном эту ситуацию с ящиком сравнивают с падением отслужившего своё китайского орбитального модуля "Тяньгун-1". В марте 2016 года он перестал выходить на связь и, по сути, превратился в неуправляемый космический мусор весом, между прочим, 7,5 тонны. И выходит, что лишь по счастью он через два года, в апреле 2018-го, упал в тот же Тихий океан, а не на головы жителей Пекина (которые, кстати, видели перед падением, как он пролетает в небе).

Сгорающий в атмосфере космический модуль "Тяньгун-1" в небе над Пекином 2 апреля 2018 года. Фото © Wikipedia / Steed Yu

Но эксперты высказывают такое мнение, что даже если бы "Тяньгун" падал над населённой местностью, то его прогоревшие запчасти вряд ли пробивали бы крыши: хоть модуль очень тяжёлый, но это не плотное тело, внутри много воздуха и при горении в атмосфере всё гораздо легче распадается на более мелкие составные части. А вот неуправляемое снижение трёхтонной коробки, доверху заполненной уложенными друг на друга аккумуляторами, — это, конечно, большой вопрос к космическим агентствам.

Авторы Адель Романенкова