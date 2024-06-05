Первый в истории: Кононенко провёл в космосе тысячу суток и побил мировой рекорд

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов провёл сеанс видеосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции. Глава госкорпорации поздравил командира отряда Олега Кононенко с установлением исторического рекорда по продолжительности космических полётов.

"Олег, мои самые искренние поздравления, потому что это действительно серьёзное достижение — 1000 дней в космосе, а будет ещё больше. Думаю, ещё долго будет держаться этот рекорд!" — заявил Борисов.

Глава "Роскосмоса" Борисов поздравил Кононенко с новым космическим рекордом. Видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Космонавт выразил главе "Роскосмоса" признательность за тёплые слова, после чего коротко отчитался о деятельности группы на МКС. Николай Чуб в свою очередь поблагодарил гендира госкорпорации за сладкие подарки, доставленные грузовым космическим кораблём.