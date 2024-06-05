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4 июня, 22:05

1000 суток в невесомости: Россиянин Олег Кононенко установил исторический космический рекорд

Россиянин Олег Кононенко первым в мире провёл 1000 суток в космосе

Олег Кононенко. Обложка © Telegram / РКК "Энергия"

Олег Кононенко. Обложка © Telegram / РКК "Энергия"

Российский космонавт Олег Кононенко стал первым человеком на Земле, который провёл в космосе ровно 1000 суток. Очередной мировой рекорд был установлен 5 июня в 00:00:20 по московскому времени, сообщила госкорпорация "Роскосмос".

На счету космонавта пять полётов на Международную космическую станцию и семь выходов в открытый космос. Крайняя экспедиция Кононенко стартовала 15 сентября 2023 года и завершится 23 сентября 2024-го.

"Ожидается, что по завершении годового полёта на МКС суммарный налёт Олега Кононенко составит 1110 суток", — уточнили в "Роскосмосе".

"Селфи" Олега Кононенко в открытом космосе. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

"Селфи" Олега Кононенко в открытом космосе. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Опередили план: Космонавты Кононенко и Чуб завершили выход в открытый космос
Опередили план: Космонавты Кононенко и Чуб завершили выход в открытый космос

Ранее Life.ru сообщал, что в ходе недавнего выхода в открытый космос Кононенко сделал захватывающие селфи в скафандре на фоне Земли. В отражении его шлема нетрудно разглядеть и второго космического путешественника — Николая Чуба.

Илья Пушкарев
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