1000 суток в невесомости: Россиянин Олег Кононенко установил исторический космический рекорд

Российский космонавт Олег Кононенко стал первым человеком на Земле, который провёл в космосе ровно 1000 суток. Очередной мировой рекорд был установлен 5 июня в 00:00:20 по московскому времени, сообщила госкорпорация "Роскосмос".

На счету космонавта пять полётов на Международную космическую станцию и семь выходов в открытый космос. Крайняя экспедиция Кононенко стартовала 15 сентября 2023 года и завершится 23 сентября 2024-го.

"Ожидается, что по завершении годового полёта на МКС суммарный налёт Олега Кононенко составит 1110 суток", — уточнили в "Роскосмосе".

"Селфи" Олега Кононенко в открытом космосе. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"