Опередили план: Космонавты Кононенко и Чуб завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб завершили выход в открытый космос, следует из трансляции "Роскосмоса".

Космонавты вышли в открытый космос для ремонта радиолокатора и установки оборудования для эксперимента с композитными материалами в 17:57 в среду, 25 апреля. Предполагалось, что россияне проведут за бортом Международной космической станции (МКС) 6 часов 36 минут, однако они справились быстрее на два часа.

Как следует из трансляции, космонавты закрыли выходной люк модуля "Поиск" МКС, тем самым завершив первую в 2024 году внекорабельную деятельность. В ходе операции россияне развернули малогабаритный радиолокатор на поверхности модуля "Наука" и установили аппаратуру для экспериментов "Кварц-М" и "Перспектива-КМ" снаружи модуля "Поиск".