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25 апреля, 17:18

Российские космонавты вышли в открытый космос

Россияне Кононенко и Чуб вышли в открытый космос для ремонта радиолокатора

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос для ремонта радиолокатора и установки оборудования для эксперимента с композитными материалами. Трансляцию ведёт "Роскосмос".

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос. Видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Планируется, что в открытом космосе специалисты проведут 6 часов 36 минут. За выделенное время Кононенко и Чуб должны установить специальную аппаратуру, а также раскрыть малогабаритный радиолокатор, который не раскрылся во время прошлой попытки.

Кононенко и Чуб находятся на МКС с 21 сентября 2023 года. Первый совместный выход они провели 25–26 октября прошлого года. Как ожидается, в рамках своей экспедиции космонавты могут провести до четырёх выходов в открытый космос. До этого Кононенко, уже пятый раз работающий на МКС, выходил в открытый космос шесть раз, Чуб — один.

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Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Мирон Сидоров
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