Россиянин восхитил невероятными селфи в открытом космосе на фоне Земли

Космонавт Олег Кононенко во время своего выхода в открытый космос сделал несколько фотографий на фронтальную камеру. Невероятные селфи с орбиты на фоне Земли публикует в своём телеграм-канале госкорпорация "Роскосмос".

Космонавт Олег Кононенко. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

На скафандре можно разглядеть шеврон с женским именем, которое принадлежит жене российского космонавта. В отражении на стекле шлема можно также увидеть второго космического путешественника — Николая Чуба, вышедшего за пределы Международной космической станции (МКС) вместе с Олегом Кононенко.