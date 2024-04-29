Россиянин восхитил невероятными селфи в открытом космосе на фоне Земли
"Роскосмос" опубликовал селфи космонавта Олега Кононенко из открытого космоса
Космонавт Олег Кононенко поделился своим селфи из открытого космоса. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
Космонавт Олег Кононенко во время своего выхода в открытый космос сделал несколько фотографий на фронтальную камеру. Невероятные селфи с орбиты на фоне Земли публикует в своём телеграм-канале госкорпорация "Роскосмос".
Космонавт Олег Кононенко. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
На скафандре можно разглядеть шеврон с женским именем, которое принадлежит жене российского космонавта. В отражении на стекле шлема можно также увидеть второго космического путешественника — Николая Чуба, вышедшего за пределы Международной космической станции (МКС) вместе с Олегом Кононенко.
Фотографии были сделаны перед тем, как российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб завершили выход в открытый космос. Они выбрались наружу для ремонта радиолокатора и установки оборудования для эксперимента с композитными материалами. Такая "левитация" в бескрайних космических просторах рядом с МКС заняла у них более четырёх часов.