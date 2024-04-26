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26 апреля, 10:03

Российские космонавты поприветствовали участников "Диктанта Победы" с борта МКС

Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин поприветствовали участников "Диктанта Победы" с борта МКС. Об этом сообщили в пресс-службе политической партии "Единая Россия".

Космонавты "Роскосмоса" поприветствовали участников "Диктанта Победы" с борта МКС. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

"Для меня принципиально важно, чтобы мои дети росли в стране, где каждый знает историю своего Отечества и гордится ею. Знать, чтобы помнить, — девиз диктанта. Пока мы помним своё прошлое, заботимся о ветеранах Великой Отечественной войны, мы можем вырастить наших детей достойными гражданами великой России", — подчеркнул космонавт Николай Чуб.

Космонавт Александр Гребёнкин дополнил, что участие в "Диктанте Победы" является отражением благодарности россиян ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), бойцам и командирам многонациональной Советской армии, которая освободила европейские страны от фашизма и очистила Родину.

"Диктант Победы" представляет собой тестирование на знание истории войны. В этом году блок вопросов посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам.

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"Единая Россия" попала под большую DDoS-атаку на фоне старта "Диктанта Победы"

А ранее участников "Диктанта Победы" поприветствовал и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Он отметил, что эта акция проходит уже шестой год во всех регионах страны и в десятках зарубежных стран — там, где жива память о великом подвиге русского народа в кровопролитной войне прошлого столетия.

Дарья Нарыкова
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