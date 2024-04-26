"Единая Россия" попала под большую DDoS-атаку на фоне старта "Диктанта Победы"

"Единая Россия" фиксирует масштабные DDoS-атаки на все свои электронные сервисы, сообщили в пресс-службе партии. Это связали с проведением международной патриотической акции "Диктант Победы", стартовавшей сегодня, 26 апреля, по всей РФ и в 60 странах мира.

Атаки совершаются на адреса в подсетях партии, а также в доменах edinros и ER.RU. Работа критически важной цифровой инфраструктуры поддерживается. Как отметил координатор партпроекта "Историческая память", председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, враги России хотят подорвать все стремления сохранить правду о событиях прошлого.

"Наши ИТ-специалисты вместе с "Ростелекомом" делают всё необходимое, чтобы отразить атаки... Таким образом они пытаются препятствовать выражению уважения миллионов людей к памяти об истории Великой Отечественной войны", — добавил он.