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26 апреля, 09:02

"Единая Россия" попала под большую DDoS-атаку на фоне старта "Диктанта Победы"

"Единая Россия" сообщила о масштабных DDoS-атаках на все свои сервисы

"Единая Россия" фиксирует масштабные DDoS-атаки на все свои электронные сервисы, сообщили в пресс-службе партии. Это связали с проведением международной патриотической акции "Диктант Победы", стартовавшей сегодня, 26 апреля, по всей РФ и в 60 странах мира.

Атаки совершаются на адреса в подсетях партии, а также в доменах edinros и ER.RU. Работа критически важной цифровой инфраструктуры поддерживается. Как отметил координатор партпроекта "Историческая память", председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, враги России хотят подорвать все стремления сохранить правду о событиях прошлого.

"Наши ИТ-специалисты вместе с "Ростелекомом" делают всё необходимое, чтобы отразить атаки... Таким образом они пытаются препятствовать выражению уважения миллионов людей к памяти об истории Великой Отечественной войны", — добавил он.

Названо пять стран, откуда пытались сорвать выборы президента РФ DDoS-атаками
Названо пять стран, откуда пытались сорвать выборы президента РФ DDoS-атаками

Ранее первый замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев заявил, что Запад поддерживает хакеров, способных нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны. Другой их целью является влияние на общественное мнение.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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