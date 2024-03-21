Названо пять стран, откуда пытались сорвать выборы президента РФ DDoS-атаками

Во время прошедших с 15 по 17 марта выборов президента РФ сотрудники Роскомнадзора отразили 497 DDoS-атак, которые велись одновременно на все ресурсы ИКТ-инфраструктуры из Германии, Великобритании, США, Финляндии и Литвы. Об этом в ведомстве заявили в четверг, 21 марта.

"Отразили 497 DDoS-атак, которые велись одновременно на все ресурсы ИКТ-инфраструктуры выборов. Основной вектор — площадки ЦИК и московского ДЭГ. Мощность самой крупной атаки составила 87 гигабайт в секунду, максимальная длительность — 40 часов 12 минут", — отметили в РКН.

Кроме того, в Роскомнадзоре заблокировали свыше 12 800 материалов, которые были направлены на срыв голосования. В этих публикациях содержались призывы к экстремистской и террористической деятельности, также материалы несли ложную информацию, связанную с выборами и специальной военной операцией (СВО), оскорбляли главу государства. Помимо того, специалисты удалили фейковые сайты и аккаунты Центризбиркома и региональных избирательных комиссий.

РКН удалил и 485 телеграм-каналов, которые пытались запугать россиян фейками о терактах в школах. Кроме того, найдено 103 материала в СМИ, которые нарушили законодательство о выборах, — составлено три протокола об административных правонарушениях.