На ресурсы ЦИК совершили более 12 млн DDoS-атак

На информационные ресурсы ЦИК РФ за время президентской избирательной кампании было совершено более 12 млн кибератак. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ.

"Более 12 млн кибератак с начала [президентской] кампании [обрушились на ресурсы ЦИК]. Это в 150 раз больше, чем обычно", — рассказала она.

Из них с начала голосования на выборах до 08:00 18 марта было зафиксировано свыше 19,8 тысячи потенциально опасных воздействий высокой степени критичности на сайт ЦИК России. Десять целенаправленных DDoS-атак продолжались 41 минуту, добавила Памфилова.