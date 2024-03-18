На ресурсы ЦИК совершили более 12 млн DDoS-атак
На информационные ресурсы ЦИК РФ за время президентской избирательной кампании было совершено более 12 млн кибератак. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ.
"Более 12 млн кибератак с начала [президентской] кампании [обрушились на ресурсы ЦИК]. Это в 150 раз больше, чем обычно", — рассказала она.
Из них с начала голосования на выборах до 08:00 18 марта было зафиксировано свыше 19,8 тысячи потенциально опасных воздействий высокой степени критичности на сайт ЦИК России. Десять целенаправленных DDoS-атак продолжались 41 минуту, добавила Памфилова.
Напомним, в России сегодня завершились президентские выборы. По результатам обработки 99% процентов бюллетеней Владимир Путин занимает первое место, набрав 87,33% голосов. Николай Харитонов от КПРФ набрал 4,31%, Владислав Даванков от "Новых людей" — 3,79%, а последнее место занимает Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,19% голосов.
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