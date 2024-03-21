В России удалили 485 телеграм-каналов с фейками о терактах во время выборов

Роскомнадзор за время проведения выборов президента РФ выявил и удалил 485 телеграм-каналов, которые распространяли фейки о терактах, чтобы запугать граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Удалено 485 телеграм-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях на территории России", — говорится в заявлении РКН.

Кроме того, было заблокировано более 12 тысяч материалов, направленных на срыв выборов. Они содержали призывы к экстремистской и террористической деятельности, недостоверную информацию, связанную с выборами и СВО. Также заблокированы фейковые сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий в регионах.