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21 марта, 08:44

В России удалили 485 телеграм-каналов с фейками о терактах во время выборов

Роскомнадзор за время проведения выборов президента РФ выявил и удалил 485 телеграм-каналов, которые распространяли фейки о терактах, чтобы запугать граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Удалено 485 телеграм-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях на территории России", говорится в заявлении РКН.

Кроме того, было заблокировано более 12 тысяч материалов, направленных на срыв выборов. Они содержали призывы к экстремистской и террористической деятельности, недостоверную информацию, связанную с выборами и СВО. Также заблокированы фейковые сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий в регионах.

Около 160 тысяч DDoS-атак было совершено на системы дистанционного голосования
Около 160 тысяч DDoS-атак было совершено на системы дистанционного голосования

А ранее в Центризбиркоме сообщали, что около восьми миллионов потенциально опасных атак было совершено на сайт ЦИК с начала года, включая четыре целенаправленные DDoS-атаки за 14 минут.

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Freepik.com/lifestylememory

Александра Вишнякова
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