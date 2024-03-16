Около 160 тысяч DDoS-атак было совершено на системы дистанционного голосования
Памфилова: Специалистам удалось заблокировать 160 тысяч DDoS-атак на ДЭГ
Около 160 тысяч DDoS-атак на системы ДЭГ было заблокировано с начала голосования на выборах президента России. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ (ЦИК) Элла Памфилова.
"С начала голосования было заблокировано 160 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тысяч атак", — указала глава ЦИК, добавив, что только 30 тысяч атак приходится на сайт наблюдения за ДЭГ.
По её словам, по сравнению с первым днём голосования активность DDoS-атак увеличилась в 15 раз. Вместе с тем специалисты зафиксировали почти 18 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК РФ, в том числе 141 атаку высокого уровня опасности, 2712 — среднего уровня, а также чуть более 15 тысяч атак — низкого, пояснила Памфилова.
А ранее Life.ru писал, что на систему видеонаблюдения на избирательных участках в РФ была совершена серьёзная DDoS-атака. По словам Памфиловой, ресурсы ЦИК были готовы к такому и успешно справились с возникшей проблемой. Позднее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт Центризбиркома и поддельный телеграм-канал главы ведомства.
ТАСС / Владимир Гердо