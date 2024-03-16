Около 160 тысяч DDoS-атак было совершено на системы дистанционного голосования

Около 160 тысяч DDoS-атак на системы ДЭГ было заблокировано с начала голосования на выборах президента России. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ (ЦИК) Элла Памфилова.

"С начала голосования было заблокировано 160 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тысяч атак", — указала глава ЦИК, добавив, что только 30 тысяч атак приходится на сайт наблюдения за ДЭГ.