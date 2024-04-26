Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 09:34

Медведев поприветствовал участников патриотической акции "Диктант Победы"

Информационный лист во время VI Международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы". Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Информационный лист во время VI Международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы". Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поприветствовал всех участников международной патриотической акции "Диктант Победы". Он проходит уже шестой год во всех регионах России и в десятках зарубежных стран, там, где жива память о великом подвиге русского народа в самой тяжёлой и кровопролитной войне XX века, подчеркнул Председатель "Единой России" в видеоприветствии.

Медведев поприветствовал участников патриотической акции "Диктант Победы". Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

"Каждый из сотен тысяч участников "Диктанта Победы" в едином строю со своими близкими, старшим поколением наших семей, с теми, кто шёл за Родину в бой и трудился в тылу. Не жалел ничего, даже собственной жизни, ради нашего свободного и мирного будущего. Для нас они бессмертны", — приводятся слова Медведева в телеграм-канале "Единой России".

Он подчеркнул, что "Диктант Победы" пишут по велению сердца и с безмерной благодарностью героям Великой Отечественной войны.

Почта России выпустит марку, посвящённую акции "Диктант Победы"
Почта России выпустит марку, посвящённую акции "Диктант Победы"

"Диктант Победы" представляет собой тестирование на знание истории войны. В этом году блок вопросов посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте мероприятия.

Ранее стало известно, что "Единая Россия" попала под большую DDoS-атаку на фоне старта "Диктанта Победы". Атаки совершаются на адреса в подсетях партии, а также в доменах edinros и ER.RU.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • День Победы
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров