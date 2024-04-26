Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поприветствовал всех участников международной патриотической акции "Диктант Победы". Он проходит уже шестой год во всех регионах России и в десятках зарубежных стран, там, где жива память о великом подвиге русского народа в самой тяжёлой и кровопролитной войне XX века, подчеркнул Председатель "Единой России" в видеоприветствии.

Медведев поприветствовал участников патриотической акции "Диктант Победы". Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

"Каждый из сотен тысяч участников "Диктанта Победы" в едином строю со своими близкими, старшим поколением наших семей, с теми, кто шёл за Родину в бой и трудился в тылу. Не жалел ничего, даже собственной жизни, ради нашего свободного и мирного будущего. Для нас они бессмертны", — приводятся слова Медведева в телеграм-канале "Единой России".

Он подчеркнул, что "Диктант Победы" пишут по велению сердца и с безмерной благодарностью героям Великой Отечественной войны.

"Диктант Победы" представляет собой тестирование на знание истории войны. В этом году блок вопросов посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте мероприятия.