Пилотируемый корабль Starliner стартовал к МКС с третьей попытки

Американская корпорация Boeing запустила к МКС первый пилотируемый корабль CST-100 Starliner, пристыковка к орбитальной станции должна произойти через сутки. Трансляцию вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета отправилась в полёт с космодрома на мысе Канаверал в 17:52 (по Москве). В экипаж вошли астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Для Boeing это третья попытка произвести старт, ранее запуск дважды срывался.