Пилотируемый корабль Starliner стартовал к МКС с третьей попытки
Компания Boeing совершила первый пилотируемый запуск к МКС корабля Starliner
Американская корпорация Boeing запустила к МКС первый пилотируемый корабль CST-100 Starliner, пристыковка к орбитальной станции должна произойти через сутки. Трансляцию вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Ракета отправилась в полёт с космодрома на мысе Канаверал в 17:52 (по Москве). В экипаж вошли астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Для Boeing это третья попытка произвести старт, ранее запуск дважды срывался.
Напомним, пилотируемый корабль CST-100 Starliner пытались запустить к МКС ещё в мае этого года. Однако старт решили отложить из-за проблем, возникших с кислородным клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. Вторая попытка запуска сорвалась 1 июня, тогда произошёл сбой в работе наземного оборудования.