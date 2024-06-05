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Пилотируемый корабль Starliner стартовал к МКС с третьей попытки

Компания Boeing совершила первый пилотируемый запуск к МКС корабля Starliner

5 июня, 17:14
Запуск Starliner к МКС. Обложка © Х / BoeingSpace

Запуск Starliner к МКС. Обложка © Х / BoeingSpace

Американская корпорация Boeing запустила к МКС первый пилотируемый корабль CST-100 Starliner, пристыковка к орбитальной станции должна произойти через сутки. Трансляцию вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск Starliner к МКС. Обложка © Х / BoeingSpace

Ракета отправилась в полёт с космодрома на мысе Канаверал в 17:52 (по Москве). В экипаж вошли астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Для Boeing это третья попытка произвести старт, ранее запуск дважды срывался.

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Напомним, пилотируемый корабль CST-100 Starliner пытались запустить к МКС ещё в мае этого года. Однако старт решили отложить из-за проблем, возникших с кислородным клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. Вторая попытка запуска сорвалась 1 июня, тогда произошёл сбой в работе наземного оборудования.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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