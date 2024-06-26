ЧП на МКС: Что случилось с астронавтом NASA в открытом космосе Это уже не первый подобный случай с американским скафандром для выхода в открытый космос. Однажды астронавт, можно сказать, чуть не утонул в космосе. 25 июня, 21:15 Астронавты, так же как и российские космонавты, носят под "выходным" скафандром специальный костюм водяного охлаждения. Shutterstock / FOTODOM / Andrei Armiagov, © Wikipedia / Robert Markowitz, NASA

Ирония судьбы: несколько дней назад, 13 июня 2024 года, в открытый космос должны были выходить астронавты NASA Трейси Дайсон и Мэттью Доминик, но второй, надев свой "выходной" скафандр, почувствовал некий дискомфорт — и выход отменили. Подробностей насчёт причин неприятных ощущений никаких не последовало, но дело в том, что 24 июня выход решили повторить, только Мэттью заменили на другого астронавта — Майка Барратта. И с его скафандром всё было в порядке, но сюрприз подкрался, откуда не ждали.

Когда Трейси и Майк надевали скафандры и с помощью своих коллег на МКС всё подключали и готовились к выходу, всё было нормально. Потом они, как и положено, перешли в шлюзовой отсек, из него постепенно откачали воздух и открыли внешний люк. То есть фактически астронавты уже оказались в условиях открытого космоса. Далее нужно было переключить свои скафандры на питание от батарей, и в этот момент у Трейси Дайсон из скафандра полилась вода. И судя по тому, что в этот момент говорил напарник Трейси Майк, вода хлынула наружу, в открытое космическое пространство, и стала там немедленно замерзать.

— Вода буквально повсюду… У меня весь шлем покрыт льдом, — сказал астронавт.

Фрагмент трансляции несостоявшегося выхода в открытый космос астронавтов Трейси Дайсон и Майка Барратта 24 июня 2024 года. Видео © Youtube / The Launch Pad

Трейси доложила, что вода льётся из шланга обслуживания и охлаждения, который называется SCU и является частью системы водяного охлаждения в скафандре. В устройстве этой системы Life.ru помог разобраться космонавт Сергей Волков, который трижды летал на Международную космическую станцию и четырежды выходил в открытый космос.

— Этот разъём [из которого пошла вода у Трейси Дайсон. — Прим. Life.ru] находится, если смотреть на космонавта, у нас [в скафандре "Орлан-МКС". — Прим. Life.ru] снизу справа, если не ошибаюсь, а у американцев такой же разъём располагается прямо на груди. И, по всей видимости, когда они отстыковали этот разъём, там где-то или недозакрылся клапан или прокладка стала давать течь, это они будут разбираться. Поэтому, скорее всего, вода и пошла на остекление скафандра, — объяснил Герой России.

Космонавт Сергей Волков в открытом космосе. Фото © VK / Роскосмос

Утечку быстро устранили, внешний люк закрыли обратно и астронавтов вернули на станцию. Таким образом, уже второй раз им не удаётся выйти и выполнить поставленные задачи: снять неисправную часть на одной из антенн и взять пробы с внешней поверхности станции на предмет наличия микроорганизмов — крайне любопытный вопрос, которым задаются биологи и особенно астробиологи, то есть искатели внеземной жизни.

Невольно вспоминается инцидент 2013 года, когда у астронавта Луки Пармитано во время работы в открытом космосе вода хлынула прямо в шлем, то есть стала неконтролируемо распространяться внутри скафандра. Притом пузырь поднялся достаточно внушительный, ситуация была опасной, астронавт мог захлебнуться.

Астронавты, так же как и российские космонавты, носят под "выходным" скафандром специальный костюм водяного охлаждения — плотно облегающий комбинезон, весь пронизанный трубками, по которым циркулирует порядка трёх литров в той или иной степени холодной воды. Так вот, вода эта поступает из системы жизнеобеспечения, то есть из того массивного "ранца", который можно видеть за спиной космонавтов и астронавтов в открытом космосе.

Американский костюм водяного охлаждения, который астронавты надевают вместе со скафандром перед выходом в открытый космос. Фото © Wikipedia / NASA

Космонавт Сергей Волков отметил, что в целом системы охлаждения в российском и американском скафандрах для открытого космоса похожи, но в американском подобные утечки воды происходят заметно чаще.

— Это, наверное, четвёртый или пятый случай, когда у них пошла вода. У нас, насколько я помню, бывали случаи, когда шланги в костюме водяного охлаждения просто перегибались внутри и переставал космонавт охлаждаться, становилось очень жарко, но эту проблему решали тем, что эти шланги просто усиливали прямо сразу, и космонавты позже в этих же костюмах выходили снова в открытый космос, — рассказал космонавт Сергей Волков.

По его словам, во время всех четырёх его собственных выходов в открытый космос система охлаждения и вообще весь скафандр "Орлан-МКС" работали без каких-либо проблем.

Авторы Адель Романенкова