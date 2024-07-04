Илон Маск придумал название для первого города на Марсе
Илон Маск заявил, что назовёт первый город на Марсе словом "Бар"
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что первый город на Марсе он назвал бы словом "Бар". Об этом предприниматель сказал в соцсети X, отвечая на вопрос одного из пользователей.
"Бар", — сделал свой выбор гендиректор Tesla.
Некоторые считают, что слово является отсылкой к шоколадному батончику Mars, поскольку словосочетание Mars bar дословно переводится как "батончик Mars". Другие пользователи предложили Маску свои варианты наименований для первого города на Красной планете. За основу для названия была взята фамилия "основателя" поселения: Илонград, Илонвиль, Маскелон, Маскбург или Илонобад.
Ранее Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX готова будет отправлять людей на Луну в течение пяти лет. Предприниматель также полагает, что очередь дойдёт и до Марса, куда человечество сможет добраться через 7–9 лет. По его мнению, шансы на выживание увеличатся, если наш вид освоит несколько планет.
Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO