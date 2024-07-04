Илон Маск придумал название для первого города на Марсе

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что первый город на Марсе он назвал бы словом "Бар". Об этом предприниматель сказал в соцсети X, отвечая на вопрос одного из пользователей.

"Бар", — сделал свой выбор гендиректор Tesla.

Некоторые считают, что слово является отсылкой к шоколадному батончику Mars, поскольку словосочетание Mars bar дословно переводится как "батончик Mars". Другие пользователи предложили Маску свои варианты наименований для первого города на Красной планете. За основу для названия была взята фамилия "основателя" поселения: Илонград, Илонвиль, Маскелон, Маскбург или Илонобад.