Маск заявил, что провал Байдена на дебатах сплотил американцев
Маск считает, что осознание когнитивных проблем Байдена сплотило американцев
Всеобщее осознание когнитивных проблем президента США Джо Байдена сплотило американцев вне зависимости от их политических взглядов. Об этом заявил миллиардер Илон Маск, комментируя соответствующий пост в социальной сети X.
Так, один из пользователей заявил, что наблюдение за когнитивной деградацией Байдена во время дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом ощущалось как одна из самых объединяющих вещей, которые страна переживала за долгое время.
"Согласен. Впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы с чем-то вместе соглашались", — написал предприниматель.
Напомним, 27 июня состоялись теледебаты между Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом, баллотирующимися на пост президента США. Согласно опросу CNN, 67% зрителей посчитали победителем последнего. Издание указало, что состояние нынешнего хозяина Белого дома встревожило даже демократов. Его заявления отличались неуверенностью, а сам политик выглядит потерянным. Говоря об итогах встречи, Илон Маск допустил, что на данный момент Штаты никем не управляются.
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