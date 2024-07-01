Маск заявил, что провал Байдена на дебатах сплотил американцев

Всеобщее осознание когнитивных проблем президента США Джо Байдена сплотило американцев вне зависимости от их политических взглядов. Об этом заявил миллиардер Илон Маск, комментируя соответствующий пост в социальной сети X.

Так, один из пользователей заявил, что наблюдение за когнитивной деградацией Байдена во время дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом ощущалось как одна из самых объединяющих вещей, которые страна переживала за долгое время.