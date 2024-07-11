Маск опроверг данные NYT о планах SpaceX разработать город на Марсе

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не поручал никому в компании SpaceX строить город на Марсе. Он опроверг данные газеты The New York Times.

"Никому в SpaceX не поручали работать над городом на Марсе. Когда люди просили об этом, я говорил, что сначала нам нужно сосредоточиться на том, чтобы добраться туда", — написал Маск в соцсети X.

Также миллиардер заявил, что не "вызывался" предоставлять свой генетический материал для заселения будущей марсианской колонии.

Газета NYT опубликовала материал под названием "Внутри плана Илона Маска по колонизации Марса". В нём говорится о поручении сотрудникам SpaceX тщательно проработать дизайн и детали будущего города. В частности, две команды в компании разрабатывают планы небольших купольных жилых комплексов и работают над скафандрами для "враждебной среды" Красной планеты.