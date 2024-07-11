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11 июля, 20:44

Маск опроверг данные NYT о планах SpaceX разработать город на Марсе

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не поручал никому в компании SpaceX строить город на Марсе. Он опроверг данные газеты The New York Times.

"Никому в SpaceX не поручали работать над городом на Марсе. Когда люди просили об этом, я говорил, что сначала нам нужно сосредоточиться на том, чтобы добраться туда", — написал Маск в соцсети X.

Также миллиардер заявил, что не "вызывался" предоставлять свой генетический материал для заселения будущей марсианской колонии.

Илон Маск придумал название для первого города на Марсе
Илон Маск придумал название для первого города на Марсе

Газета NYT опубликовала материал под названием "Внутри плана Илона Маска по колонизации Марса". В нём говорится о поручении сотрудникам SpaceX тщательно проработать дизайн и детали будущего города. В частности, две команды в компании разрабатывают планы небольших купольных жилых комплексов и работают над скафандрами для "враждебной среды" Красной планеты.

Также Маск рассчитывает отправлять людей на Луну. По его словам, компания SpaceX готова будет делать это в течение пяти лет. На Марс же человечество сможет добраться через 7–9 лет, уверен бизнесмен. По его мнению, шансы на выживание увеличатся, если наш вид освоит несколько планет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – COMEO

Артур Лапсаков
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