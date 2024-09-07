Космический корабль Starliner вернулся на Землю без экипажа

Напомним, что в начале июня 2024 года Starliner отправился в свой первый пилотируемый полёт к МКС с двумя опытными астронавтами. Ещё до пуска выяснилось, что в двигательной системе имеется утечка гелия, а уже во время полёта обнаружилось ещё несколько проблемных моментов. 24 августа директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон раскрыл судьбу будущего этого космического корабля и находившихся на его борту людей. По его словам, экипаж Starliner прибудет на Землю только в феврале 2025 года в составе миссии Crew-9 компании SpaceX Илона Маска.