Космический корабль Starliner вернулся на Землю без экипажа
Космический корабль Starliner успешно приземлился в США в штате Нью-Мексико
В Америке приземлился космический корабль Starliner компании Boeing. Он совершил успешную посадку в штате Нью-Мексико. NASA ведёт прямую трансляцию с места событий.
Космический корабль Starliner успешно приземлился в США в штате Нью-Мексико. Видео © NASA
«Корабль Starliner совершил посадку в 22:01 по местному времени (07:01 мск — Прим. ред.)», — объявила ведущая трансляции.
Отстыковка от МКС произошла в 18:04 по времени Восточного побережья США — 01:04 мск 7 сентября. Космический корабль вернулся домой на Землю без экипажа, обратный путь занял примерно шесть часов.
Напомним, что в начале июня 2024 года Starliner отправился в свой первый пилотируемый полёт к МКС с двумя опытными астронавтами. Ещё до пуска выяснилось, что в двигательной системе имеется утечка гелия, а уже во время полёта обнаружилось ещё несколько проблемных моментов. 24 августа директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон раскрыл судьбу будущего этого космического корабля и находившихся на его борту людей. По его словам, экипаж Starliner прибудет на Землю только в феврале 2025 года в составе миссии Crew-9 компании SpaceX Илона Маска.
Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel