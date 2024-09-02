Застрявшего в космосе астронавта напугал странный звук со Starliner, его доклад на Землю перехватили

Уилмор на аудио допускает, что непонятный звук может быть связан с какой-либо неполадкой в соединении корабля с МКС. Он попросил диспетчеров послушать звук и поднёс микрофон к его источнику. Тот ответил, что слышит «пульсирующий звук, почти как гидролокатор», и обещает выяснить, что может вызывать подобный звук.

Напомним, в начале июня 2024 года американский Starliner отправился в свой первый пилотируемый полёт к МКС с двумя астронавтами на борту. Ещё до пуска у корабля нашли несколько технических неполадок. Вернуть космонавтов на Землю должны были в середине июня, но США этого сделать не смогли. А 24 августа директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон раскрыл судьбу будущего этого космического корабля и находившихся на его борту людей. По его словам, экипаж Starliner прибудет на Землю только в феврале 2025 года на другом корабле, который стартует к МКС в сентябре, а само судно вернут без экипажа. В США уже появились мнения, что за помощью можно было бы обратиться к Роскосмосу.