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2 сентября, 10:14

Застрявшего в космосе астронавта напугал странный звук со Starliner, его доклад на Землю перехватили

Астронавт Уилмор доложил о странном звуке с застрявшего на МКС корабля Starliner

Starliner на орбите Земли. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel, YuriyZhuravov

Starliner на орбите Земли. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel, YuriyZhuravov

Астронавт НАСА Барри Уилмор доложил в Центр управления полётами в Хьюстоне о том, что застрявший на Международной космической станции (МКС) корабль Boeing Starliner начал издавать странные звуки. Аудиозапись тревожного разговора с диспетчером перехватил метеоролог Роб Дейл из американского штата Мичиган и выложил его на форуме NASA.

Аудиозапись доклада Барри Уилмора © Форум NASA

«У меня вопрос по поводу Starliner. Через динамик идёт странный звук... Не знаю, что его издаёт», — спрашивает представителя ЦУП астронавт.

Уилмор на аудио допускает, что непонятный звук может быть связан с какой-либо неполадкой в соединении корабля с МКС. Он попросил диспетчеров послушать звук и поднёс микрофон к его источнику. Тот ответил, что слышит «пульсирующий звук, почти как гидролокатор», и обещает выяснить, что может вызывать подобный звук.

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Напомним, в начале июня 2024 года американский Starliner отправился в свой первый пилотируемый полёт к МКС с двумя астронавтами на борту. Ещё до пуска у корабля нашли несколько технических неполадок. Вернуть космонавтов на Землю должны были в середине июня, но США этого сделать не смогли. А 24 августа директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон раскрыл судьбу будущего этого космического корабля и находившихся на его борту людей. По его словам, экипаж Starliner прибудет на Землю только в феврале 2025 года на другом корабле, который стартует к МКС в сентябре, а само судно вернут без экипажа. В США уже появились мнения, что за помощью можно было бы обратиться к Роскосмосу.

Андрей Бражников
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