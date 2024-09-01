«Как мы вернулись с Луны?!»: NASA подвергли жёсткой критике из-за застрявших в космосе астронавтов Ведущая из США Уайт пристыдила NASA, которое не может вернуть космонавтов с МКС 1 сентября, 09:15 МКС. Обложка © freepik / vecstock

Американская телеведущая Блэр Уайт возмутилась в соцсети Х тому, что США не могут вернуть с МКС своих астронавтов, которые застряли на орбите до 2025 года из-за поломки в космическом корабле Starliner.

«Извините, но как, чёрт возьми, мы высадились на Луне и вернулись обратно в 1969 году, но не смогли забрать наших астронавтов с космической станции в 2024 году?» — написала Уайт.

В комментариях большинство американских пользователей тут же поддержали её. Подписчики сошлись на том, что достижения США слишком преувеличены. Кто-то вообще с сарказмом заметил: «Так мы вообще никогда не были на Луне». А другой пользователь посетовал, что в его городе плохо ловит телефонная связь, так что прогресс явно не на американской стороне. Подписчики посоветовали NASA поменьше заниматься пиаром, а побольше реальными делами.

Напомним, в начале июня 2024 года американский Starliner отправился в свой первый пилотируемый полёт к МКС с двумя астронавтами на борту. Ещё до пуска у корабля нашли несколько технических неполадок. Вернуть космонавтов на Землю должны были в середине июня, но США этого сделать не смогли. А 24 августа директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон раскрыл судьбу будущего этого космического корабля и находившихся на его борту людей. По его словам, экипаж Starliner прибудет на Землю только в феврале 2025 года на другом корабле, который стартует к МКС в сентябре, а само судно вернут без экипажа. В США уже появились мнения, что за помощью можно было бы обратиться к Роскосмосу.

Авторы Татьяна Миссуми