Хаос в NASA: Как будут разруливать ситуацию на МКС из-за корабля Starliner Официальных решений пока нет, но обсуждается вариант возвращения проблемного корабля без экипажа, а это вызывает вопрос, на чём тогда спускать на Землю прибывших на нём астронавтов. 9 августа, 21:12 В NASA обсуждают возвращение на Землю "застрявших" астронавтов Starliner. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dotted Yeti © ТАСС / AP

Прибывшие на Starliner астронавты на самом деле только рады, что вместо изначально запланированной недели они в космосе вот уже два месяца. А вот на Земле, в NASA, тем временем назревает хаос, который в той или иной степени коснётся если не всех, то очень многих задействованных в космических программах.

Напомним, что произошло с кораблём Starliner. В начале июня 2024 года он отправился в свой первый пилотируемый полёт к Международной космической станции с двумя опытными астронавтами на борту — Сунитой Уильямс и Барри Уилмором. Ещё до пуска выяснилось, что в двигательной системе имеется утечка гелия. Этот газ там используется для создания нужного давления и подачи под этим давлением топлива и окислителя. Утечку сочли незначительной, и пуск состоялся. В полёте обнаружилось ещё несколько утечек. Вдобавок перед самой стыковкой отказали несколько двигателей маневрирования. Большинство из них вскоре включили, стыковка была благополучной, Сунита и Барри прекрасно живут и работают на орбите, но ситуация с кораблём, надо сказать, патовая.

Вслух изначально заявлялось, что ничего страшного не происходит и корабль задержали на орбите только ради расследования: утечки и отключения произошли в той части корабля, которую не удастся исследовать на Земле, — она при спуске отстыкуется и сгорит в плотных слоях атмосферы. Но по содержанию последующих заявлений от NASA стало очевидно, что есть сомнения по поводу того, насколько безопасно спускать людей на Землю в этом корабле.

— Я бы сказал, что наши шансы на возвращение Starliner без экипажа немного возросли, исходя из того, как развивались события за последнюю неделю или две, и именно поэтому мы более внимательно изучаем этот вариант, — осторожно высказался на недавней пресс-конференции заместитель руководителя Управления NASA по космическим операциям Кеннет Бауэрсокс.

В числе прочего в космическом агентстве рассказали, что в рамках расследования проводили дополнительные наземные испытания двигателей Starliner на полигоне и они показали, что причиной неисправностей могли стать перегрев и деформация тефлоновых уплотнителей. А главное — нельзя исключать, что такое повторится и во время спуска.

Но если действительно будет принято решение спускать корабль пустым, то, конечно, ситуация усложняется многократно. Во-первых, даже не говоря о том, что это тяжёлый удар по репутации компании-производителя, то есть Boeing, для автономного спуска предстоит решить чисто техническую проблему. Когда Starliner отправляли в испытательный полёт без экипажа, то он, естественно, мог самостоятельно автоматически стыковаться с МКС, обратно расстыковываться и спускаться. Но по каким-то причинам для нынешней пилотируемой миссии этой полной автономности корабль лишили. И теперь её надо вернуть путём соответствующего обновления программного обеспечения, чем сейчас и занимаются.

А во-вторых, если корабль спускается, а астронавты остаются, то отсюда вытекает серьёзнейшая головная боль для NASA: предстоит "перекраивать" текущие планы космических полётов. Проблемы Starliner уже затронули программу миссий Crew Dragon и, возможно, отчасти даже российскую пилотируемую программу.

18 августа 2024 года к МКС должен был лететь экипаж Crew-9 в следующем составе: американские астронавты Зена Кардман (командир), Ник Хейг, Стефани Уилсон и российский космонавт Александр Горбунов. В связи со всей этой ситуацией со Starliner этот пуск переносится на не ранее чем 24 сентября. Положение дел таково, что для стыковки пилотируемых американских кораблей на МКС есть два узла и оба они сейчас заняты: к одному пристыкован Starliner, а к другому — корабль миссии Crew-8. И Crew-8 (кстати, с космонавтом Александром Гребёнкиным в составе экипажа) должен возвращаться как раз в сентябре. Значит, вне зависимости от даты спуска Starliner к тому времени хотя бы одно место стыковки освободится.

Но при этом не совсем ясно, в каком составе теперь полетит Crew-9. Обсуждается вариант отправить в этом Crew Dragon не четверых, а двоих. И кого в таком случае собираются вычёркивать из списка, пока что не уточняется.

Как нетрудно догадаться, расчёт идёт на то, чтобы освободить два места для Суниты и Барри и захватить их с собой на Землю, когда придёт срок возвращаться. А миссия Crew-9 рассчитана до февраля-марта 2025 года. Таким образом, "застрявшие" астронавты вместо изначально намеченной недели могут провести в космосе более полугода. Они опять же этому только обрадуются, и, в принципе, никакой проблемы с их обеспечением там всем необходимым нет. А вот когда и на чём теперь полетят двое, которым предстоит уступить свои нынешние места в Crew Dragon, — вопрос.

А ещё интересно, как тогда будет поставлен вопрос со скафандрами. Дело в том, что для каждого космического корабля делается свой скафандр: для Starliner — свой, для Crew Dragon — свой, для "Союза" — "Сокол". И, к примеру, "спейсиксовский" скафандр так подсоединяется к кораблю, что составляет с ним единое целое: соединительный кабель подаёт астронавту воздух и электричество. Поэтому если Суните и Барри предстоит возвращаться на Crew Dragon, то получается, что им будут нужны "родные" скафандры для этого корабля. При этом известно, что "спейсиксовские" скафандры заранее создаются под конкретного астронавта индивидуально, то есть по идее нельзя просто взять чей-то скафандр и полететь в нём.

Авторы Адель Романенкова