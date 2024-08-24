NASA вернёт многострадальный Starliner на Землю без экипажа

Экипаж космического корабля Starliner, который был создан корпорацией Boeing, вернётся с Международной космической станции (МКС) на Землю только в феврале 2025 года. Как заявил по этому поводу на брифинге для журналистов директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, само судно вернут без экипажа.

«NASA приняло решение, что Бутч и Сунита вернутся в составе Crew-9 в феврале следующего года, а Starliner вернётся без экипажа, подробности графика будут обсуждаться в ближайшее время», — сообщил Нельсон.

Также он подчеркнул, что придётся до двух человек сократить экипаж миссии Crew-9. По его словам, это будет сделано для того, чтобы иметь возможность разместить при возвращении прибывших на МКС на Starliner астронавтов.