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24 августа, 19:43

NASA вернёт многострадальный Starliner на Землю без экипажа

Глава NASA Нельсон: Экипаж Boeing Starliner вернётся с МКС на Землю в 2025 году

Экипаж космического корабля Starliner, который был создан корпорацией Boeing, вернётся с Международной космической станции (МКС) на Землю только в феврале 2025 года. Как заявил по этому поводу на брифинге для журналистов директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, само судно вернут без экипажа.

«NASA приняло решение, что Бутч и Сунита вернутся в составе Crew-9 в феврале следующего года, а Starliner вернётся без экипажа, подробности графика будут обсуждаться в ближайшее время», — сообщил Нельсон.

Также он подчеркнул, что придётся до двух человек сократить экипаж миссии Crew-9. По его словам, это будет сделано для того, чтобы иметь возможность разместить при возвращении прибывших на МКС на Starliner астронавтов.

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Напомним, что в начале июня 2024 года Starliner отправился в свой первый пилотируемый полёт к МКС с двумя опытными астронавтами на борту — Сунитой Уильямс и Барри Уилмором. Ещё до пуска выяснилось, что в двигательной системе имеется утечка гелия. В полёте обнаружилось ещё несколько утечек. Вдобавок перед самой стыковкой отказали несколько двигателей маневрирования.

Обложка ©

Pixabay / NASA-Imagery

Алексей Соловьёв
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