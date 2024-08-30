В NASA раскрыли дату отправки российского космонавта для спасения застрявших на МКС американцев

Россиянин Александр Горбунов и американец Ник Хейг включены в состав сокращённого экипажа, который отправится к Международной космической станции (МКС) на корабле Crew Dragon в сентябре. С таким заявлением в пятницу, 30 августа, выступила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Астронавт NASA Ник Хейг и космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов отправятся не раньше 24 сентября к МКС в рамках миссии SpaceX Crew 9. Астронавты Зена Кардман и Стефани Уилсон, которые также должны были войти в экипаж миссии, могут быть переведены в будущую миссию», — отметили там.

В NASA добавили: миссию сократили до двух человек, чтобы вернуть с МКС астронавтов Барри Уилмора и Суниту Уильямс, которые находятся там с июня. Планировалось, что они пробудут на станции всего восемь дней, но из-за неисправности корабля Starliner их возвращение перенесли. Теперь же они полетят обратно только в феврале следующего года вместе с Горбуновым и Хейгом.