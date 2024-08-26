Маск уверен, что при отсутствии SpaceX только РФ вернула бы экипаж Starliner
Американский миллиардер Илон Маск порассуждал на тему того, как можно было бы вернуть на Землю экипаж созданного корпорацией Boeing космического корабля CST-100 Starliner. Как написал основатель Tesla в социальной сети Х, если бы не его компания SpaceX, то за помощью пришлось бы обращаться к России.
«Единственный другой вариант — Россия», — заявил Маск.
Напомним, что в начале июня 2024 года Starliner отправился в свой первый пилотируемый полёт к Международной космической станции с двумя опытными астронавтами на борту. Ещё до пуска выяснилось, что в двигательной системе имеется утечка гелия, а уже во время полёта обнаружилось ещё несколько проблемных моментов. 24 августа директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон раскрыл судьбу будущего этого космического корабля и находившихся на его борту людей. По его словам, экипаж Starliner прибудет на Землю только в феврале 2025 года, а само судно вернут без экипажа.