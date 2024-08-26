Маск уверен, что при отсутствии SpaceX только РФ вернула бы экипаж Starliner

Американский миллиардер Илон Маск порассуждал на тему того, как можно было бы вернуть на Землю экипаж созданного корпорацией Boeing космического корабля CST-100 Starliner. Как написал основатель Tesla в социальной сети Х, если бы не его компания SpaceX, то за помощью пришлось бы обращаться к России.