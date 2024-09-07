Многострадальный Starliner оставил экипаж ждать корабль Маска и отправился на Землю

Космический аппарат Starliner, созданный компанией Boeing, совершил успешное отделение от Международной космической станции (МКС) и начал свой путь обратно на Землю без экипажа на борту. Это событие состоялось 7 сентября и стало завершением не самой удачной трёхмесячной миссии. Трансляция ведётся на сайте NASA.

Процедура отстыковки была проведена в автономном режиме в 18:04 по восточному времени США (01:04 мск 7 сентября). На данный момент, аппарат движется к своему назначенному месту приземления на космическом полигоне в Нью-Мексико, где ожидается его прибытие через шесть часов.

Напомним, что в начале июня 2024 года Starliner отправился в свой первый пилотируемый полёт к Международной космической станции с двумя опытными астронавтами на борту. Ещё до пуска выяснилось, что в двигательной системе имеется утечка гелия, а уже во время полёта обнаружилось ещё несколько проблемных моментов. 24 августа директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон раскрыл судьбу будущего этого космического корабля и находившихся на его борту людей. По его словам, экипаж Starliner прибудет на Землю только в феврале 2025 года в составе миссии Crew-9 компании SpaceX Илона Маска.