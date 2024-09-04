Пульс корабля: Астронавт доложил о странных звуках из застрявшего на МКС корабля Starliner Один из прибывших на орбиту в этом корабле астронавтов отправился его обследовать и изнутри сообщил на Землю, что «у него есть вопрос». 3 сентября, 21:11 Названа причина странных звуков из застрявшего на МКС корабля Starliner. Обложка © ТАСС / ABACA

Запись со странными звуками была опубликована на форуме посвящённого космонавтике портала NASA Spaceflight пользователем по имени Роб Дейл, который представился метеорологом. На треке сначала звучит голос астронавта Барри Уилмора, которого чаще называют Butch (Бутч). Напомним, он вместе с Сунитой Уильямс в июне 2024 года прибыл на Международную космическую станцию на корабле Boeing Starliner. Это был первый полёт корабля с экипажем, и он обернулся космическим скандалом и позором для Boeing, об этом чуть ниже.

Так вот, Бутч на аудиозаписи говорит: «У меня есть вопрос по поводу Starliner». Далее он поясняет, что из динамиков внутри корабля раздаются странные звуки и он не понимает, что их вызывает. Эти звуки на треке начинаются на 44-й секунде.

Аудиозапись переговоров астронавта Барри Уилмора с Хьюстоном, во время которых он рассказывает о странных звуках в корабле Starliner. Аудиозапись © Nasaspaceflight.com

Голос из Хьюстона ответил, что пульсирующий звук был услышан и он напоминает звук сонара — гидролокатора. И в результате переговоров было решено, что знающие люди разберутся, что это такое, и сообщат.

Пульс этот в контексте всех предшествующих событий звучит как биение встревоженного сердца корабля, который так всех подвёл. Сначала во время полёта к станции в двигательной системе стали обнаруживаться утечки гелия. Этот газ там нужен для создания необходимого давления, при помощи которого топливо и окислитель подаются куда надо. Впоследствии было подчёркнуто, что гелия там заправлено с многократным запасом — и риск того, что не будет достаточного давления, очень мал, но тем не менее приятного в этом тоже немного. Но самое тревожное случилось непосредственно перед стыковкой с МКС: бортовой компьютер «почувствовал неладное» и отключил 5 из 28 маленьких двигателей маневрирования, которые необходимы для ювелирной точности «прицеливания» и вообще для максимально тонких и изящных манёвров в космосе. В итоге состыковались нормально, на МКС всё спокойно, астронавты счастливы, но в NASA погрузились в глубокую задумчивость. О запланированном всего через неделю обратном полёте экипажа Starliner не могло быть и речи.

В довершение всего стали поговаривать, что если при отстыковке отключатся ещё какие-то двигатели, то может нарушиться «равновесие» их конфигурации, корабль может выйти из-под контроля и, чего доброго, удариться о модуль космической станции. В любом случае после трёх месяцев раздумий в NASA пришли к тому, что сажать людей в этот корабль рискованно, его надо возвращать пустым, а Барри с Сунитой придётся забирать на Землю на другом транспорте, а именно на Crew Dragon.

Надо сказать, для Boeing это означает посыпать голову пеплом, потому что компания стремилась создать для NASA альтернативу кораблям SpaceX, и нетрудно догадаться, каково им теперь прибегать к помощи конкурентов.

А самое главное — ситуация несколько нарушила всё расписание пилотируемых космических полётов. Кстати, российские поклонники космонавтики немедленно расстроились, когда узнали, что ребят со Starliner решили возвращать на Crew Dragon: в этом корабле должен лететь космонавт Александр Горбунов, и были подозрения, что теперь его «вычеркнут». В Crew Dragon четыре места, и летают в нём по четыре человека, а, поскольку теперь предстоит в этом корабле спускать на Землю Барри и Суниту, для них надо два места освободить.

Но в NASA сообщили, что Горбунов всё-таки летит вместе с Ником Хейгом. Значит, пришлось уступить места Зены Кардман и Стефани Уилсон. Стоит сказать, что для Горбунова это будет первый космический полёт в жизни. Пуск намечен «не ранее 24 сентября».

По поводу странных звуков в Starliner: как позднее объяснили в NASA, это было последствие «аудиоконфигурации» между кораблём и станцией, то есть некий побочный эффект их взаимодействия, такие шумы в многосоставной структуре космической станции случаются довольно часто и совершенно обычны.

Любопытно вспомнить другие случаи «непонятных» звуков в космическом корабле. Например, эпизод во время полёта тайконавта Яна Ливэя в корабле «Шэньчжоу-5» в 2003 году. Он рассказал об инциденте лишь много лет спустя. По его словам, он услышал в корабле внезапный громкий звук, «как будто стучат по железному ведру деревянным молотком». Учёные объяснили это деформациями материалов корпуса капсулы из-за изменения давления.

Авторы Адель Романенкова