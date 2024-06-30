"Больше ни ногой": После чего космонавты уже не хотят летать В Сети до сих пор обсуждают видео, как космонавт Геннадий Падалка скептически оценивает свой очередной полёт, фактически сожалея об этом. Замдиректора Института медико-биологических проблем РАН и космонавт Олег Котов рассказал, почему это происходит? 29 июня, 21:23 Космонавт Геннадий Падалка. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Бобылев

За всю историю космонавтики были считаные единицы случаев, когда космонавт добровольно отказывался от своей профессии, рассказал в интервью Life.ru трижды летавший на орбиту космонавт, Герой России, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

— Были такие случаи, когда космонавты летели в космос и понимали, что это не их, и они просто отказывались от следующего полёта, всё, больше ни ногой никогда, уходили из профессии. Редко, но бывает такое, — поведал космонавт.

Олег Котов очень сдержанно отнёсся к знаменитому видео, на котором во время своего уже пятого полёта в 2015 году космонавт Геннадий Падалка скептически вопрошает, мол, "зачем всё это надо", а сидящий рядом с ним в корабле "Союз" Михаил Корниенко в ответ говорит, что космонавты "живут, пока летают". Примечательно, что после этой экспедиции Геннадий Падалка уволился из отряда, объяснив это отсутствием перспективы на следующий полёт.

Разговор космонавтов Геннадия Падалки и Михаила Корниенко во время полёта к МКС в 2015 году. https://www.youtube.com/watch?v=X-XcSjhT3KE&t=4s

— Космос — он манит. Как бы тяжело ни было. И люди, даже в полёте уставая и, может быть, сомневаясь, возвращаются на Землю — и их опять тянет полететь, — объяснил Олег Котов.

Вторая профессия Олега Валерьевича — врач, и он, в частности, исследует психологические аспекты космического полёта. Он подчеркнул, что психологический отбор в отряд космонавтов — гораздо более суровое испытание, чем отбор по состоянию здоровья, и нередко приходилось отчислять кандидата, который прекрасно подходил по всем прочим критериям.

По многолетним наблюдениям Олега Котова, даже первый полёт в космос не всегда сопровождается исключительно радостными эмоциями. Вспоминая свои собственные чувства, космонавт поделился, что первоначальное ощущение "достижения цели" через какое-то время сменилось некоторым напряжением из-за ощущения ответственности за результат своей работы. А потом к этому прибавляется стресс на почве однообразия.

— Со временем, когда долго летаешь, бывает утомление эмоциональное, монотония. Месяц, два, три работы в космосе, а особенно если шесть или даже год в космосе, как сейчас многие летают, — усталость и монотония и могут быть какие-то негативные эмоции, — отметил Олег Котов.

Но всё это не способно перевесить любовь космонавтов к своему делу — и стремление за пределы родной планеты не покидает их всю жизнь, заверил космонавт. Напомним, Олег Котов летал к Международной космической станции в 2007-м, 2009-м и 2013 году, каждая из этих экспедиций продлилась около полугода, в общей сложности он выходил в открытый космос шесть раз, а совокупное время его пребывания на орбите составило 526 дней.

Земля в иллюминаторе и ощущения в невесомости — на самом деле совершенно не то, за что космонавты любят свою профессию, эти вещи в действительности для них малопривлекательны, рассказал Олег Котов.

— Невесомость — на самом деле это мучение всё равно. А в иллюминатор, поверьте, неделями, бывает, не смотришь, — вспоминает космонавт.

Самое привлекательное в профессии космонавта то, что это невероятно интересная и разнообразная работа, объяснил он. Космонавт на орбите может одновременно быть геологом, астрофизиком, биологом, материаловедом, инженером, врачом. А во время подготовки к полёту он черпает знания у лучших специалистов во всех этих областях.

— Вообще, профессия космонавта — для тех, кто любит учиться, узнавать новое, совершенствоваться, приносить пользу человечеству, — заключил лётчик-космонавт.

Авторы Адель Романенкова