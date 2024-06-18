Знают наверху: Сколько ещё прослужит МКС и в чём главная проблема станции Life.ru попытался выяснить, как долго ещё можно спокойно и безопасно продолжать программу Международной космической станции. 17 июня, 21:31 Космонавт Михаил Корниенко оценил перспективы дальнейшей работы МКС. Коллаж © Life.ru, Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff, © Wikipedia

Сколько ещё лет Международная космическая станция сможет нормально работать в своём текущем состоянии, сказать трудно, но всегда можно продлить её жизнь, заверил в интервью Life.ru Герой России космонавт Михаил Корниенко.

— Какое-то время она протянет ещё при надлежащем уходе, но МКС построена по модульному принципу, как и станция "Мир", в принципе это конструктор "Лего", поэтому её можно содержать бесконечно долго, дело только в замене устаревших модулей, и все дела. Устарел один модуль, который начинает течь, возникают серьёзные проблемы с корпусом или с аппаратурой, заменили его, запустили новый — всё, — объяснил лётчик-космонавт.

Напомним, Михаил Борисович Корниенко летал на орбиту дважды — в 2010 и 2016 годах. Во время первого полёта проработал на МКС полгода, во второй раз — почти год (340 суток), совершил два выхода в открытый космос. По воспоминаниям космонавта, ему, как и всему экипажу, приходилось тратить примерно пятую часть всего рабочего времени в космосе на ремонтные работы. Недавно генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв рассказал, что сейчас на ремонт станции уходит уже половина всего рабочего времени космонавтов. Михаил Корниенко с этими оценками вполне согласен.

— Наверное, это так, потому что станция стареет и аппаратура старенькая, надо менять там постоянно эти блоки все запанельные. И корпус подтекает, вы слышали, наверное, в СМ (служебном модуле "Звезда". — Прим. Life.ru). Надо искать все эти течи, заделывать их, — объясняет космонавт.

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В феврале 2024 года стало известно о новой утечке воздуха в модуле "Звезда", который служит на орбите с 2000 года и является жилым модулем: в нём находятся каюты космонавтов. Ранее произошла утечка теплоносителя из радиатора лабораторного модуля "Наука". Сообщалось, что причиной инцидента стал удар микрометеорита.

Как рассказал Михаил Корниенко, большая часть этих микрометеоритов "рукотворные", то есть это частицы космического мусора, и со временем их становится только больше. При этом в станцию может попасть и естественная частица во время ежегодных метеорных потоков (звездопадов). Отметим, что в околоземном пространстве все эти частицы движутся со сверхзвуковыми скоростями. Доподлинно установить, что именно вызвало пробоину в каждом случае, очень трудно. Не всегда просто и обнаружить само место утечки.

— Если это нитевидная какая-то трещина, то её достаточно сложно обнаружить, у нас есть ультразвуковая аппаратура на станции, но там начинается этот поиск с определённого калибра этой течи, а если там микронные какие-то трещины, то их очень сложно определить, — подчёркивает космонавт.

По словам Михаила Борисовича, за 516 суток его работы на МКС самая серьёзная неполадка произошла в американском сегменте станции.

— Была потеря насосного агрегата, который за теплообмен отвечает, и, в общем-то, мы полстанции потеряли, половину нагрузок. Боролись с этим в основном американские наши коллеги, это их зона ответственности, но попали-то все по факту. Месяца полтора мы, наверное, эту неисправность устраняли, — вспоминает Михаил Корниенко.

Международной космической станции уже четверть века, первый её модуль — "Заря" — отправился на орбиту в 1998 году. МКС летает на высоте немногим более 400 километров и совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут. Из них половину времени (при пролёте над ночной стороной планеты) станция проводит при температуре -150 градусов Цельсия за бортом, а другую половину — при +150 градусах. В этих суровых условиях, естественно, накапливается усталость металла корпусов космических модулей. Напомним, они сделаны из алюминиево-магниевого сплава. Но, по мнению Михаила Корниенко, истинная причина намерения завершить программу МКС и построить новую национальную станцию заключается вовсе не в усталости металла или каких-либо ещё технических трудностях.

— Скорее это, наверное, политическое решение, на мой взгляд. С Европой и Америкой — у них там мозги съехали совсем — придётся как-то расстаться. Надеюсь, что не на долгое время: всё-таки кооперация всегда выгоднее, быстрее, проще, как показывает опыт Международной космической станции. Мы её здорово сделали всем миром. Но вот политика вплелась. Ну ничего, будем работать с Индией, с Китаем, это восходящие, взошедшие уже гиганты, — заключил космонавт.

Авторы Адель Романенкова