Кодовое имя «Вояджер»: Илон Маск оказался одним из самых охраняемых лиц Америки
NYT: Личная охрана обходится Илону Маску в миллионы долларов ежегодно
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский бизнесмен, владелец соцсети X и основатель SpaceX Илон Маск регулярно сталкивается с угрозами убийства и преследованиями. Дабы не стать жертвой недоброжелателей, миллиардер вынужден тратить львиную долю своего дохода на охрану, стало известно газете The New York Times.
Авторы NYT покопались во внутренней документации компании Tesla и выяснили, что повсеместно сопровождающие Маска секьюрити обходятся ему в миллионы долларов ежегодно. Охрана предпринимателя де-факто стала аналогом Секретной службы США, которая обеспечивает безопасность первых лиц страны. Бизнесмен не расстаётся со своими защитниками даже тогда, когда идёт в туалет в офисе, утверждает издание.
«Маск, которого когда-то сопровождали два телохранителя, путешествует с 20 специалистами по безопасности. Они могут исследовать пути эвакуации или очистить комнату перед его входом. Они часто носят оружие и сопровождают Маска, которому его служба безопасности дала кодовое имя «Вояджер», — рассказали газете информированные источники.
По данным NYT, лишь за 2023 год Маск спустил на охрану 2,4 миллиона долларов. А за первые два месяца 2024-го бизнесмен потратил в тех же целях 500 тысяч долларов. Для сравнения: расходы на безопасность директора Apple Тима Кука не превышают 850 тысяч долларов ежегодно, а главы Amazon Джеффа Безоса — 1,6 миллиона долларов. Лишь медиамагнат Марк Цукерберг тратит на секьюрити больше — 23,4 миллиона.
Напомним, что Илон Маск регулярно позволяет себе смелые высказывания в адрес Белого дома. Параллельно бизнесмен ловко лавирует между заказом американской оборонки и человечностью, лишая ВСУ доступа к своему спутниковому интернету Starlink. Дерзкие выходки вскоре могут обернуться для миллиардера реакцией властей, считают за рубежом.