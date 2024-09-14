Кодовое имя «Вояджер»: Илон Маск оказался одним из самых охраняемых лиц Америки

Американский бизнесмен, владелец соцсети X и основатель SpaceX Илон Маск регулярно сталкивается с угрозами убийства и преследованиями. Дабы не стать жертвой недоброжелателей, миллиардер вынужден тратить львиную долю своего дохода на охрану, стало известно газете The New York Times.

Авторы NYT покопались во внутренней документации компании Tesla и выяснили, что повсеместно сопровождающие Маска секьюрити обходятся ему в миллионы долларов ежегодно. Охрана предпринимателя де-факто стала аналогом Секретной службы США, которая обеспечивает безопасность первых лиц страны. Бизнесмен не расстаётся со своими защитниками даже тогда, когда идёт в туалет в офисе, утверждает издание.

«Маск, которого когда-то сопровождали два телохранителя, путешествует с 20 специалистами по безопасности. Они могут исследовать пути эвакуации или очистить комнату перед его входом. Они часто носят оружие и сопровождают Маска, которому его служба безопасности дала кодовое имя «Вояджер», — рассказали газете информированные источники.