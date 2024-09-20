В США признали, что их секретная служба не годится для охраны первых лиц
WP: Секретная служба США не может охранять первых лиц из-за нехватки ресурсов
Секретная служба Америки не может в полную силу охранять первых лиц страны из-за нехватки специалистов и ресурсов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на исполняющего обязанности директора спецслужбы Рональда Роу.
«Охранники президентов США, экс-президентов и других высокопоставленных чиновников отчаянно нуждаются в большем числе контрснайперов и следователей, модернизированных бронированных лимузинах для кортежей и более значительных объёмах пуленепробиваемого стекла», — сообщает газета, цитируя слова Рональда Роу.
По его словам, службе США не хватает даже помещений для того, чтобы готовить агентов к реальным случаям нападения. Многие сотрудники из-за нехватки кадров работают намного дольше, чем положено.
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