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20 сентября, 16:25

В США признали, что их секретная служба не годится для охраны первых лиц

WP: Секретная служба США не может охранять первых лиц из-за нехватки ресурсов

Секретная служба Америки не может в полную силу охранять первых лиц страны из-за нехватки специалистов и ресурсов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на исполняющего обязанности директора спецслужбы Рональда Роу.

«Охранники президентов США, экс-президентов и других высокопоставленных чиновников отчаянно нуждаются в большем числе контрснайперов и следователей, модернизированных бронированных лимузинах для кортежей и более значительных объёмах пуленепробиваемого стекла», — сообщает газета, цитируя слова Рональда Роу.

По его словам, службе США не хватает даже помещений для того, чтобы готовить агентов к реальным случаям нападения. Многие сотрудники из-за нехватки кадров работают намного дольше, чем положено.

Секретная служба США признала провал после второго покушения на Трампа
Секретная служба США признала провал после второго покушения на Трампа

Ранее Life.ru рассказывал о том, что 15 сентября на Дональда Трампа была совершена вторая попытка покушения. Преступник планировал напасть на кандидата в президенты США на территории гольф-клуба в штате Флорида. Злоумышленника задержали. Против него выдвинули обвинения, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Не исключено, что американца для убийства Трампа могли нанять власти Украины.

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Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Наталья Афонина
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