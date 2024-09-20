В США признали, что их секретная служба не годится для охраны первых лиц

Секретная служба Америки не может в полную силу охранять первых лиц страны из-за нехватки специалистов и ресурсов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на исполняющего обязанности директора спецслужбы Рональда Роу.

«Охранники президентов США, экс-президентов и других высокопоставленных чиновников отчаянно нуждаются в большем числе контрснайперов и следователей, модернизированных бронированных лимузинах для кортежей и более значительных объёмах пуленепробиваемого стекла», — сообщает газета, цитируя слова Рональда Роу.