Секретная служба США признала провал после второго покушения на Трампа
NYT: Секретная служба США не проверяла гольф-клуб перед приездом Трампа
Секретная служба США сообщила, что не проводила предварительный обыск территории гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа. Как пишет газета The New York Times (NYT), это признание вновь поставило ведомство «в центр пристального внимания» через два месяца после инцидента в Пенсильвании, когда в Трампа стрелял Томас Мэттью Крукс.
«Агенты не проводили обыск территории гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич, перед тем как Трамп приехал туда на игру», — говорится в публикации издания.
В свою очередь исполняющий обязанности главы службы Рональд Роу отметил, что Трамп не должен был находиться в гольф-клубе, поскольку этого не было в официальном расписании политика. Также Роу не уточнил, было ли у агентов время для осмотра поля. При этом он назвал общеизвестным фактом то, что во Флориде Трамп часто играет в гольф по воскресеньям, что увеличивает риск для его безопасности.
Напомним, 15 сентября произошла вторая попытка покушения на Дональда Трампа после его официального выдвижения кандидатом на пост президента США. Преступник поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, его задержали. Против злоумышленника выдвинуты обвинения, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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