Секретная служба США признала провал после второго покушения на Трампа

Секретная служба США сообщила, что не проводила предварительный обыск территории гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа. Как пишет газета The New York Times (NYT), это признание вновь поставило ведомство «в центр пристального внимания» через два месяца после инцидента в Пенсильвании, когда в Трампа стрелял Томас Мэттью Крукс.

«Агенты не проводили обыск территории гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич, перед тем как Трамп приехал туда на игру», — говорится в публикации издания.

В свою очередь исполняющий обязанности главы службы Рональд Роу отметил, что Трамп не должен был находиться в гольф-клубе, поскольку этого не было в официальном расписании политика. Также Роу не уточнил, было ли у агентов время для осмотра поля. При этом он назвал общеизвестным фактом то, что во Флориде Трамп часто играет в гольф по воскресеньям, что увеличивает риск для его безопасности.