«Предвыборный трюк»: Бут увидел руку Харрис в новом покушении на Трампа

В организации покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа может быть замешана его соперница по предвыборной гонке Камала Харрис, подозревает Виктор Бут, который 15 лет провёл в американской тюрьме по сфабрикованному делу. По его словам, случившееся способно оказаться одним из «трюков предвыборной кампании».

«Он может быть и со стороны Трампа, и со стороны Харрис. Задача здесь, опять же, как и в известных представлениях — «хлеба и зрелищ!». Ведь надо же постоянно что-то подкидывать публике, чтобы избиратели как бы отвлекались от самых насущных вопросов — что делать и кто виноват?», — подозревает собеседник Kp.ru.