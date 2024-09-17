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17 сентября, 10:21

«Предвыборный трюк»: Бут увидел руку Харрис в новом покушении на Трампа

Виктор Бут считает, что новое покушение на Трампа может быть предвыборным трюком

Дональд Трамп, Виктор Бут и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / Alex Brandon, Jacquelyn Martin, © Wikipedia / Ldpr.ru

Дональд Трамп, Виктор Бут и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / Alex Brandon, Jacquelyn Martin, © Wikipedia / Ldpr.ru

В организации покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа может быть замешана его соперница по предвыборной гонке Камала Харрис, подозревает Виктор Бут, который 15 лет провёл в американской тюрьме по сфабрикованному делу. По его словам, случившееся способно оказаться одним из «трюков предвыборной кампании».

«Он может быть и со стороны Трампа, и со стороны Харрис. Задача здесь, опять же, как и в известных представлениях — «хлеба и зрелищ!». Ведь надо же постоянно что-то подкидывать публике, чтобы избиратели как бы отвлекались от самых насущных вопросов — что делать и кто виноват?», — подозревает собеседник Kp.ru.

По мнению собеседника издания, высказанная в США версия покушения «не проходит тестирование», потому что нельзя установить, кому оно выгодно.

Секретная служба США раскрыла новые подробности покушения на Трампа
Секретная служба США раскрыла новые подробности покушения на Трампа

Напомним, вторая попытка покушения на Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки произошла 15 сентября. Стрелок поджидал кандидата в президенты США на территории гольф-клуба в штате Флорида, его задержали. Им оказался 58-летний проукраинский фанатик Райан Раут. Совокупно по выдвинутым обвинениям злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы. К слову, ВСУ подтвердили, что американец связывался с ними и предлагал услуги наёмников.

Борис Эльфанд
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