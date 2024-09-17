«Предвыборный трюк»: Бут увидел руку Харрис в новом покушении на Трампа
Виктор Бут считает, что новое покушение на Трампа может быть предвыборным трюком
Дональд Трамп, Виктор Бут и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / Alex Brandon, Jacquelyn Martin, © Wikipedia / Ldpr.ru
В организации покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа может быть замешана его соперница по предвыборной гонке Камала Харрис, подозревает Виктор Бут, который 15 лет провёл в американской тюрьме по сфабрикованному делу. По его словам, случившееся способно оказаться одним из «трюков предвыборной кампании».
«Он может быть и со стороны Трампа, и со стороны Харрис. Задача здесь, опять же, как и в известных представлениях — «хлеба и зрелищ!». Ведь надо же постоянно что-то подкидывать публике, чтобы избиратели как бы отвлекались от самых насущных вопросов — что делать и кто виноват?», — подозревает собеседник Kp.ru.
По мнению собеседника издания, высказанная в США версия покушения «не проходит тестирование», потому что нельзя установить, кому оно выгодно.
Напомним, вторая попытка покушения на Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки произошла 15 сентября. Стрелок поджидал кандидата в президенты США на территории гольф-клуба в штате Флорида, его задержали. Им оказался 58-летний проукраинский фанатик Райан Раут. Совокупно по выдвинутым обвинениям злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы. К слову, ВСУ подтвердили, что американец связывался с ними и предлагал услуги наёмников.