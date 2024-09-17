Секретная служба США раскрыла новые подробности покушения на Трампа

В Вашингтоне раскрыли новые подробности о подозреваемом в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам исполняющего обязанности главы Секретной службы Рональда Роу, обвиняемый Райан Уэсли Раут не произвёл выстрелов и не имел возможности наблюдать за бывшим президентом.

На специальном брифинге, который был освещён американскими телеканалами, он пояснил, что подозреваемый находился слишком далеко, чтобы увидеть Трампа. В результате, преступник не мог выстрелить в охрану. По словам Роу, безопасность кандидата в президенты поддерживается на уровне, сопоставимом с защитой действующего президента, и при необходимости будет усилена.

Вместе с этим Роу подтвердил, что угрозы для Трампа в данный момент, нет. Охрана работает на пределе своих возможностей, чтобы гарантировать безопасность бывшего президента.