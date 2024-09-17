Секретная служба США раскрыла новые подробности покушения на Трампа
Секретная служба США: Подозреваемый не стрелял и не мог видеть Трампа
В Вашингтоне раскрыли новые подробности о подозреваемом в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам исполняющего обязанности главы Секретной службы Рональда Роу, обвиняемый Райан Уэсли Раут не произвёл выстрелов и не имел возможности наблюдать за бывшим президентом.
На специальном брифинге, который был освещён американскими телеканалами, он пояснил, что подозреваемый находился слишком далеко, чтобы увидеть Трампа. В результате, преступник не мог выстрелить в охрану. По словам Роу, безопасность кандидата в президенты поддерживается на уровне, сопоставимом с защитой действующего президента, и при необходимости будет усилена.
Вместе с этим Роу подтвердил, что угрозы для Трампа в данный момент, нет. Охрана работает на пределе своих возможностей, чтобы гарантировать безопасность бывшего президента.
Как сообщает Life.ru, 15 сентября была зафиксирована вторая попытка покушения на Дональда Трампа после его официального выдвижения кандидатом на пост президента США. Преступник, 58-летний Райан Раут, поджидал Трампа на территории гольф-клуба в штате Флорида и был задержан. В отношении него выдвинуты обвинения, и ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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