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17 сентября, 03:26

Секретная служба США раскрыла новые подробности покушения на Трампа

Секретная служба США: Подозреваемый не стрелял и не мог видеть Трампа

В Вашингтоне раскрыли новые подробности о подозреваемом в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам исполняющего обязанности главы Секретной службы Рональда Роу, обвиняемый Райан Уэсли Раут не произвёл выстрелов и не имел возможности наблюдать за бывшим президентом.

На специальном брифинге, который был освещён американскими телеканалами, он пояснил, что подозреваемый находился слишком далеко, чтобы увидеть Трампа. В результате, преступник не мог выстрелить в охрану. По словам Роу, безопасность кандидата в президенты поддерживается на уровне, сопоставимом с защитой действующего президента, и при необходимости будет усилена.

Вместе с этим Роу подтвердил, что угрозы для Трампа в данный момент, нет. Охрана работает на пределе своих возможностей, чтобы гарантировать безопасность бывшего президента.

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Как сообщает Life.ru, 15 сентября была зафиксирована вторая попытка покушения на Дональда Трампа после его официального выдвижения кандидатом на пост президента США. Преступник, 58-летний Райан Раут, поджидал Трампа на территории гольф-клуба в штате Флорида и был задержан. В отношении него выдвинуты обвинения, и ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Кирилл Сосновских
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